Москва лишила Эрдогана последних помидоров

Турецких томатов в России не будет. Москва не намерена разрешать Анкаре поставки помидоров, надо поддерживать отечественных производителей, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Россия потеряла около полутора миллиардов долларов от введения Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло. Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал это "ударом в спину". Тем не менее поддаваться давлению и открывать свой рынок для турецкой сельхозпродукции правительство не намерено.

"Позиция правительства – нет, мы помидорный рынок открывать не собираемся. Будем поддерживать прежде всего отечественного товаропроизводителя", – сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Торговая война Турции с Россией началась 1 января 2016 года, когда осложнились политические отношения двух стран. Тогда Москва ввела запрет на ввоз целого перечня турецкой сельскохозяйственной продукции. В список попали различные фрукты и ягоды, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженное мясо индеек и кур, соль и жевательная резинка.

Однако уже осенью 2016-го Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые). А недавно правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

Что же касается Турции, то она с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса – 45%, шрота подсолнечника – 13,5%, бобовых – 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36% – при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере полутора тысяч долларов за тонну (при текущей цене 800 долларов).

Тем не менее в Москве не теряют надежды на окончания "боевых действий". "Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений. Безусловно, это большой рынок – доля экспорта в Турцию – порядка 10% и выше. Это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем", – заявил Александр Ткачев. Министр уверен, что замена Турции для импорта российских товаров найдется.

18 апреля в Москве прошли переговоры вице-премьера России Аркадия Дворковича и вице-премьера Турции Мехмета Шимшека. Как сообщалось, Москва ждет снятия ограничений на поставку зерна, а Анкара – помидоров.

