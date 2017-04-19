Москва лишила Эрдогана последних помидоров
Россия потеряла около полутора миллиардов долларов от введения Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло. Глава Минсельхоза Александр Ткачев назвал это "ударом в спину". Тем не менее поддаваться давлению и открывать свой рынок для турецкой сельхозпродукции правительство не намерено.
"Позиция правительства – нет, мы помидорный рынок открывать не собираемся. Будем поддерживать прежде всего отечественного товаропроизводителя", – сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Торговая война Турции с Россией началась 1 января 2016 года, когда осложнились политические отношения двух стран. Тогда Москва ввела запрет на ввоз целого перечня турецкой сельскохозяйственной продукции. В список попали различные фрукты и ягоды, томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, замороженное мясо индеек и кур, соль и жевательная резинка.
Однако уже осенью 2016-го Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые). А недавно правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.
Что же касается Турции, то она с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса – 45%, шрота подсолнечника – 13,5%, бобовых – 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36% – при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере полутора тысяч долларов за тонну (при текущей цене 800 долларов).
Тем не менее в Москве не теряют надежды на окончания "боевых действий". "Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений. Безусловно, это большой рынок – доля экспорта в Турцию – порядка 10% и выше. Это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем", – заявил Александр Ткачев. Министр уверен, что замена Турции для импорта российских товаров найдется.
18 апреля в Москве прошли переговоры вице-премьера России Аркадия Дворковича и вице-премьера Турции Мехмета Шимшека. Как сообщалось, Москва ждет снятия ограничений на поставку зерна, а Анкара – помидоров.
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