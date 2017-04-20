Зачем нужно арбитражное представительство

Арбитраж – это одно из самых сложных направлений в деятельности любой компании, которая оказывает услуги в данной области. Каждое дело – это вопрос денег, принципа и имущественных интересов. Как правило, клиент, обратившись к юристу, ждет, что именно он сможет решить его проблему. Как выглядит процесс помощи изнутри, рассказали в компании КСК Групп.

Для того, чтобы задача клиента было выполнена, нужен не просто компетентный юрист, а юрист увлеченный своим делом, который готов думать, предлагать нестандартные решения, осуществлять сбор необходимых доказательств, ну, и, соответственно, отстаивать позицию в суде. Здесь важно соблюдать одно правило – чем раньше опытный юрист подключится к ведению дела, тем, безусловно, выше шансы на благополучный исход дела.



С чего мы начинаем свою работу? В первую очередь, это общение с клиентом на предмет спорной ситуации. Данное общение позволяет понять общий характер возникновения спорной ситуации, выявить детали и нюансы, которые позволят сформировать общую картину спора. Это позволяет взглянуть на проблему с разных сторон.

В результате переговоров с клиентом мы определяем перечень документов, который нам необходим, чтобы ознакомиться и сформировать общую позицию по спорной ситуации. Впоследствии мы не раз можем обращаться к клиенту за дополнительными документами и уточнениями, поскольку ситуации бывают разные и юристу необходимо оперативно реагировать на любые изменения в ходе судебного процесса.

Для формирования позиции и выработки стратегии по защите интересов клиента в суде мы изучаем судебную практику по той категории споров, по которой мы представляем интересы клиента. Учитывая, что судебная практика неоднозначна и зачастую противоречива, мы обязательно формируем для клиента карту рисков при выборе той или иной позиции и по согласованию с клиентом выбираем именно ту стратегию, которая с учетом всех имеющихся обстоятельств позволит достигнуть положительного исхода дела.

Необходимо отметить, что изучение документов клиента должно осуществляться с той тщательностью и вниманием, на которые способен юрист, специализирующийся на ведении судебных дел. Любые несоответствия, ошибки, да и просто любая информация, выявленная в ходе изучения документов, может сыграть решающую роль в формировании позиции для клиента.

Важной стадией к подготовке дела к судебному разбирательству является сбор и анализ доказательств. Многие из юристов, с которыми мы встречаемся в судебном процессе в качестве представителей стороны-оппонента, в силу своей загруженности или попросту лени не утруждают себя в дополнительном сборе доказательств, зачастую идут с теми документами, которые они получили первоначально от их доверителя.

У нас подход иной. Над проблемой клиента работают несколько юристов. Взгляд нескольких специалистов на одну проблему, позволяет выработать наиболее оптимальный подход на разрешение спорной ситуации и собрать максимум возможных доказательств для предоставления в суд.

Одной из ошибок, которая часто встречается у других юристов, это то, что во время судебного процесса, заявляя различные ходатайства, они делают это устно, что на наш взгляд, уменьшает шансы для удовлетворения подобных ходатайств. Практический опыт подтверждает, что письменный документ с аргументированной позицией значительно повышает шансы на его удовлетворение, судьи благосклонней относятся именно к письменным документам.

Иногда бывают ситуации, когда клиент занимает невыгодную позицию в споре, оппонент выставляет нашего клиента в неблагоприятном образе. Так вот, здесь мастерство судебного юриста заключается в том, чтобы посеять сомнения у суда в добросовестности оппонента, заставить суд усомниться в позиции другой стороны. Наш опыт ведения судебных дел показывает, что с этим может справиться не каждый юрист.

Характер споров, с которыми обращаются наши клиенты различен – от взыскания задолженности, признания сделок недействительными, признания решения налогового органа недействительным до представления интересов клиентов в делах по банкротству. Круг категорий споров не ограничен.

Выгода от взаимодействия с нами заключается в том, что у нас работают юристы, специализирующиеся в разных направлениях, что позволяет осуществлять комплексный подход для решения задачи клиента, взглянуть на проблемы шире, выявить слабые места, проработать их и сформировать позицию выгодно отличающуюся от позиции оппонента по судебному спору. Энтузиазм, с которым наши юристы подходят к решению задач клиента, зачастую решая проблемы клиента как свои собственные, позволяют достигать того результата, который ожидает получить от нас клиент.

Материал подготовлен совместно с юристом Департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК Групп Ольгой Роговой.