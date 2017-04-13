Названы самые надежные валюты

Политическая обстановка в мире будет способствовать ослаблению российского рубля, предупредили финансовые эксперты. Они порекомендовали вкладывать средства в наиболее стабильную иностранную валюту.

Российский рубль вскоре исчерпает свои ресурсы, уверен директор аналитического департамента "Альфа-Форекс", Андрей Диргин. Главная причина – военная атака США на территории Сирии. Действия Вашингтона обострили не только мировую политическую обстановку, но и российско-американские отношения.

Диргин предположил, что эти события в ближайшее время приведут к ослаблению рубля, пишет "Российская газета". По его мнению, спросом будут пользоваться "защитные финансовые инструменты".

Эксперт порекомендовал вкладывать средства в иену и швейцарский франк, являющиеся самыми стабильными валютами. По его прогнозам, соотношение доллара к японской денежной единице составит 105,50, к швейцарскому франку – 1,0045.

Курс доллара и евро по отношению к отечественной валюте будет зависеть от действий и заявлений лидеров России и США. Если двум странам удастся прийти к компромиссу, рубль сможет достичь отметок 55 и 59 за доллар и евро соответственно.