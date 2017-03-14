Что ждет рубль в 2017 году

Нынешний курс рубля крепче фундаментальных значений, соответствующих платежному балансу России, а уровень инфляции ниже предсказанного в Минэкономразвития. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин.

"Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому что обменный курс (доллара. – Прим. ред.) идет ниже наших ожиданий", – сказал руководитель Минэкономразвития. Он отметил, что курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется.

Ранее в ведомстве подсчитали уровень инфляции в России. По данным на 6 марта, инфляционные процессы в стране замедлились до 4,5% в годовом выражении. За прошедшие два месяца 2017 года она набрала 0,9%. Что касается последних двух недель, инфляция вообще была на нулевом уровне.

В совместном прогнозе Минэкономразвития и Центрального банка России по инфляции говорится, что в этом году она ожидается на уровне 4%. "Очень важно понимать, что для Центрального банка важна инфляция не только этого года, а скорее ему важна ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции. Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории – она все равно пока еще не решена", – сказал Орешкин.

Ранее финансовый аналитик Яков Миркин заявил, что обрушение курса российской валюты может произойти в любой момент. Возможными причинами экономист назвал большие объемы валютного рынка и участие нерезидентов в операциях.

Катализатором резкого ослабления российской валюты, по его словам, может стать снижение Центробанком ставки хотя бы на 2%. При этом Миркин полагает, что финансовый регулятор может и сам начать плавное ослабление рубля. "Впереди – новые валютные приключения или даже четвертая взрывная девальвация, если курс рубля будет существовать без руля и ветрил", – сказал экономист, отметив, что российская валюта может упасть до уровня 70-72 рубля за доллар.

На данный момент курс доллара составляет 59 рублей. Стоимость европейской валюты находится на отметке в 62-63 рубля.

