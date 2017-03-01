Литр воздуха Альп продают по 167 долларов

Британский бизнесмен научился извлекать деньги из воздуха. Предприимчивый мужчина в буквальном смысле продает расфасованный невидимый продукт всем желающим.

Житель туманного Альбиона Джон Грин открыл в Швейцарии бизнес по продаже чистейшего альпийского воздуха. Предприниматель "добывает" его в горной местности, упаковывает в бутылки и отсылает покупателям.

"Мы отправляемся в одно секретное место возле деревни Церматт, бутилируем воздух, привозим его обратно, клеим этикетку и отправляем", – раскрыл британец тайны своего бизнеса изданию The Local.



Примечательно, что приобрести экологически чистый продукт в стеклянной таре могут и жители России – доставка предусмотрена по всему миру. При этом бутылка с альпийским воздухом объемом в пол-литра обойдется в 97 долларов. Литровая стоит 167 долларов, а трехлитровая – 247, сообщает Life.ru.

Четверть своих доходов предприниматель направляет в фонд, обеспечивающий жителей Африки чистой водой. "Я знаю, что это (торговля воздухом. – Прим. ред.) сумасшедшая идея, но она помогает отправлять немного денег фонду, который, я считаю, этого заслуживает", – подчеркнул он.

Между тем идея торговли воздухом не нова. В 1929 году в журнале "Вокруг света" был опубликован роман советского писателя Александра Беляева "Продавец воздуха". В 1967 году в СССР по роману знаменитого фантаста вышел одноименный черно-белый художественный фильм.

По сюжету мистер Бэйли на своей секретной фабрике сжижает воздух из атмосферы, разделяет его на компоненты и складирует в виде шариков. Деятельность коммерсанта приводит к изменению климата на планете. Земля начинает терять атмосферу, и в мире наступает катастрофическая нехватка воздуха, который становится товаром для продажи.