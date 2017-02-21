KFC сокращает количество собственных ресторанов в России

Yum! Brands Russia в течение двух лет намеревается устроить распродажу, продав около 180 ресторанов KFC. В результате число собственных заведений под этим брендом в компании сократится почти в 3,5 раза.

К концу 2018 года компания Yum! Brands Russia, которая развивает в России рестораны KFC и Pizza Hut, планирует продать до 180 собственных ресторанов KFC новым и текущим франчайзинговым партнерам. Речь идет как о работающих, так и строящихся​ заведениях сети, отметили в пресс-службе компании.

За продажу объектов Yum! Brands может выручить минимум 100 миллионов долларов. При этом компания продолжит владеть 50 заведениями в России. Отметим, что в нашей стране и СНГ у Yum! Brands в настоящее время 38 франчайзинговых партнеров.

В рамках новой глобальной стратегии компания планирует увеличить долю франчайзинговых ресторанов в мире с 93 до 98%. Она намерена открыть к 2020 году до 1000 заведений, пишет газета "Коммерсант".

Золотистая. Вкусная. В KFC �� @ulchity #kfc #kfcrussia Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KFC Россия�� (@kfcrussia) Фев 21 2017 в 2:05 PST

Ранее сообщалось, что компания McDonald's запускает франчайзинговый проект за Уралом. Популярная сеть намерена открыть в Сибири 20 новых ресторанов. Как писали Dni.Ru, в планах корпорации – открывать по 50 заведений быстрого питания ежегодно. Между тем, в 2014 году были открыты 73 ресторана.