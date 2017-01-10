Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы

В ресторане быстрого питания KFC на северо-западе Москвы пенсионеру стало плохо в очереди, передает Life.ru. Очевидцы вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти 73-летнего мужчину.
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.
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