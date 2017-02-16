Крепкий рубль рушит российскую экономику

Укрепление рубля нанесет удар по российской экономике. Рост курса национальной валюты чреват снижением экспортного потенциала страны, уверен Александр Ткачев.

Сильное падение курса доллара по отношению к рублю не только опустит внутренние цены на зерно, но и угрожает падением экспортного потенциала, заявил министр сельского хозяйства России.

"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус. И не только для сельского хозяйства – и для промышленности, и для многих других секторов экономики. Доллар по 57 – это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике", – считает Ткачев.

Министр пояснил, что из-за укрепления рубля цены на зерно падают, а это, в свою очередь, сказывается на экспорте. "Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт", – заметил Ткачев.

Подобные заключения на правительственном уровне звучат не впервые. В конце января первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин заявил, что для ориентированных на экспорт предприятий сегодня наиболее комфортен доллар по 60-70 рублей, для промышленности – 65 рублей. "Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта", – цитирует Никитина "Российская газета".

15 февраля курс доллара на Московской бирже впервые с лета 2015 года опустился ниже 57 рублей. За ним последовал и курс евро – почти до 60 рублей. Стоимость нефти в то же время остается стабильной – на уровне 55-56 долларов, а Минфин и Банк России проводят скупку валюты на открытом рынке. Эксперты делают вывод, что укрепление позиций рубля на этом фоне обусловлено высоким carry trade (финансовая торговля на разнице процентных ставок).