Госдума настроила сельское хозяйство на рост

В Госдуме по инициативе аграрного комитета в четверг, 7 декабря, прошли парламентские слушания по социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий. В числе участников – главы всех фракций нижней палаты, представители профильных министерств и ведомств, а также более 300 аграриев, приехавших в Москву со всей страны. Участники мероприятия обсудили достигнутые результаты, обозначили ключевые проблемы отрасли и предложили ряд инициатив по их решению.



Село в приоритете

Вопрос развития села является одним из приоритетных для Госдумы, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, обсуждать вопросы отрасли лучше в конце года, поскольку это позволит тщательнее изучить ее проблемы и внести необходимые корректировки в нормативно-правовую базу.

Председатель нижней палаты призвал развивать ключевые для аграриев институты – Росагролизинг и Россельхозбанк. "Нам важно эти институты развивать, чтобы они реально оказывали поддержку сельхозпроизводителям, чтобы это были реальные механизмы, которые будут задействованы, в том числе в модернизации сельского хозяйства", – подчеркнул Володин.



Развитие российского агропромышленного комплекса всецело поддерживает президент Владимир Путин, подчеркнул спикер нижней палаты. Он призвал присутствовавших в зале депутатов, представителей исполнительной власти и производителей пользоваться такой поддержкой и предлагать наиболее эффективные механизмы и решения.





Общероссийский тренд

Вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обозначил перед собравшимися проблему концентрации населения страны в крупных мегаполисах. Однако есть и обратный тренд, отметил он: молодые люди уезжают из городов в глубинку, чтобы вести фермерское хозяйство.

Кроме того, подчеркнул зампред Госдумы, многие граждане не покидали бы село, если бы не было серьезных проблем с инфраструктурой. "К примеру, в российской глубинке большой дефицит медучреждений: недостача – 600 объектов. По-прежнему актуален вопрос дорожной сети", – подчеркнул Неверов.

Именно поэтому, уверен он, развитие села должно оставаться в приоритетных целях государства. Необходимо создавать новую инфраструктуру, привлекать инвесторов, а тех из них, кто решит вложиться в сельские территории, нужно всячески поддерживать, уверен вице-спикер нижней палаты.

По его словам, примеры сотрудничества власти и инвесторов просто потрясающие: "отдаленные территории становятся привлекательны для высококвалифицированных специалистов".





Экспортные перспективы

Слово на парламентских слушаниях взял и глава Минсельхоза России Александр Ткачев. Урожай основных продовольственных культур в 2017 году оказался беспрецедентным – 130 миллионов тонн зерна, отметил он. "Мы говорим о мясе, свинине, птице – мы закрыли дефицит и практически закрываем все потребности в нашей стране", – констатировал чиновник. Впечатляющих результатов российские аграрии достигли и по сахару, крупам, муке и яйцу.

Отечественный агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивый рост – около 3,5%. Это значит, что государственная программа поддержки села "попала в точку", подчеркнул Ткачев.

"Поэтому сегодня мы уже вплотную говорим об экспорте на самом серьезном уровне, как это делают все развитые страны", – озвучил перспективы отрасли руководитель Минсельхоза.





И если 7-10 лет назад экспорт продукции российского агропромышленного комплекса составлял 3-5 миллиардов долларов в год, то в этом году он достигнет рекордной для новейшей истории России цифры – 20 миллиардов долларов. "Это победа. Понятно, что все излишки, которые есть в стране, надо переориентировать на экспорт и зарабатывать на этом", – обратился министр к участникам парламентских слушаний.

Хорошие перспективы и в обеспечении аграриев сельхозтехникой. "13 миллиардов рублей на субсидирование приобретения техники – такого никогда не было. Последние 20-30 лет я даже не могу об этом вспомнить", – сказал Ткачев.

Денег много не бывает



Несмотря на достигнутые успехи, работать еще есть над чем. Так, глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отметил, что российская сельскохозяйственная отрасль могла бы кормить не только почти 150-миллионное население нашей страны, но и 500 миллионов человек по всей планете. "Но надо вкладывать средства", – заявил он, подчеркнув, что финансирование агропромышленного комплекса не всегда достаточное.

В Минсельхозе признали, что определенные сложности в этом плане имеются. "Запрос у регионов – 47 миллиардов рублей на поддержку программы", – уточнил глава ведомства. Ткачев предложил решение: в течение трех лет выделить на программу дополнительно 7-8 миллиардов рублей. "И мы серьезно продвинемся вперед. Плюс это будут региональные деньги, плюс средства бизнеса – тогда на эту программу мы сможем аккумулировать порядка 100 млрд рублей", – пояснил министр.

Но даже без дополнительного финансирования отечественное сельское хозяйство продолжит демонстрировать высокие результаты, выразил уверенность чиновник.

"Могу расписаться где угодно, что через пять лет наша страна полностью обеспечит себя продуктами питания собственного производства", – заверил он собравшихся.





Сельский "дальневосточный гектар"

Также на парламентских слушаниях было заявлено о необходимо распространения программы "дальневосточный гектар" на всю страну. "Речь должна идти не только об одном гектаре, но и о половине гектара, о четверти гектара. И от дальневосточного они должны отличаться полной инженерной обустроенностью", – озвучил инициативу глава Белгородской области Евгений Савченко.

Кроме того, губернатор призвал создать государственную систему льготного кредитования на строительство малоэтажного жилья в сельской местности. По его мнению, можно предусмотреть погашение кредита на 25% с рождением каждого ребенка.

Инициатива нашла поддержку у главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Парламентарий уверен: выделять землю нужно прежде всего многодетным семьям, участникам боевых действий и другим льготным категориям. "Давайте дадим условно два года, и с 1 января 2020 года такую землю пусть муниципальное образование забирает, а дальше распоряжается, что с ней делать", – предложил он.





В свою очередь, лидер думской фракции либерал-демократов Владимир Жириновский обратил внимание участников парламентских слушаний на доступность сельскохозяйственного образования. По его мнению, плату за такое обучение необходимо отменить. "Все бесплатно: общежитие, может быть, даже питание", – сказал Жириновский. Глава ЛДПР подчеркнул, что молодых специалистов необходимо стимулировать оставаться на селе.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" заявил, что в стране создан мощный агропромышленный комплекс, способный успешно конкурировать на международном рынке. "Условия, в которых живет село, меняются не так быстро, но мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жилье, школы", – констатировал глава кабмина.

А в конце ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов – бюджет роста. Помимо прочего, документ предусматривает выделение 20 миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса.

