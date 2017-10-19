Россия становится аграрной сверхдержавой

В России наблюдается высокий спрос на отечественные продукты, в стране создан современный и высокотехнологичный агробизнес, способный конкурировать на международном рынке. Это отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

Речь на встрече Медведева с соратниками по партии шла о сельском хозяйстве. В программе, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2016 году, этой отрасли посвящен раздел "Аграрная сверхдержава". Глава партии отметил, что она выполнила обещание обеспечить финансирование программ поддержки агропромышленного комплекса.

"Напомню, что в этом году у нас был рекордный урожай - 132 миллиона тонн зерна", – сказал председатель партии. По мнению Медведева, спрос на продукты российского производства создает условия для развития села: там растет уровень технической оснащенности, а также идет активная закупка комбайнов и сопутствующего оборудования. По его словам, все это стало возможным благодаря мощнейшей господдержке. Помощь необходима не только для сбора урожая, но и для развития сельских территорий, указал премьер.

"Условия, в которых живет село, меняются не так быстро, но мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жилье, школы. Важно все это продолжать".

Медведев призвал не забывать и про развитие аграрной науки, так как отечественный агропром не должен зависеть от импортных наработок в этой сфере. Руководитель "Единой России" также предложил подумать, как заинтересовать бизнес инвестировать и в науку.





Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов напомнил, что в программе "Единой России" решение проблем аграрного сектора обозначено как национальный стратегический приоритет.

"Сельское хозяйство – не только важнейший источник доходов в российской экономике, но и инструмент обеспечения продовольственного суверенитета нашей страны".

В эпоху цифровых технологий целесообразно развивать инструменты интернет-технологий в сельском хозяйстве, продолжил Грызлов. "Применение спутниковых систем для планирования и контроля за посевными площадями, создание интернет-биржи, которая может стать агрегатором, который бы обеспечивал взаимодействие сельхозпроизводителей с покупателем", – уточнил он.

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов пообещал, что депутаты выполнят поручение президента о дополнительном выделении 20 миллиардов рублей на поддержку отрасли и внесут соответствующие поправки к проекту закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, первое чтение которого пройдет в Думе 27 октября.





Вице-спикер Госдумы Айрат Хайруллин в своем выступлении заметил, что благодаря успешной реализации нацпроекта и госпрограмм, направленных на развитие агропромышленного комплекса, Россия превратилась из крупнейшего в мире импортера продовольствия в одного из крупнейших экспортеров.

В завершении Дмитрий Медведев обратился к членам партии и депутатам-единороссам с просьбой находиться в постоянном диалоге с избирателями на местах. "Ведь именно в регионах появились такие инициативы как "Земский доктор" и "Местный дом культуры". Это зародилось в регионах и получило поддержку, ведь "Единая Россия" всегда открыта для новых идей", – заключил он.