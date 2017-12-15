В России снизили ключевую ставку

Центральный банк России понизил ключевую ставку до 7,75% годовых, передает РИА ФАН. Ранее показатель находился на уровне 8,25%. "Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года", – отметили в пресс-службе Центробанка. В ноябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ планирует снижать ключевую ставку постепенно, чтобы не оказывать давления на экономический рост.