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Путин распорядился резко повысить МРОТ

прочитано 472 раза

Президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Увеличение показателя будет происходить в два этапа.

К началу 2018 года МРОТ должен вырасти до 85% от размера минимальной зарплаты. Не позднее 1 января 2019 года эти показатели должны стать равными, передает Russia Today.

Автор: Евгений Мышко11 сентября 2017, 14:52

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