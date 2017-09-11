Путин распорядился резко повысить МРОТ

Президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Увеличение показателя будет происходить в два этапа.
К началу 2018 года МРОТ должен вырасти до 85% от размера минимальной зарплаты. Не позднее 1 января 2019 года эти показатели должны стать равными, передает Russia Today.
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