МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. С Нового года МРОТ составит 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров – 9489 рублей. С 2019 года, согласно поправкам в законодательство, эти два показателя должны сравняться.



Ориентиром для расчета МРОТ будет являться прожиточный минимум за второй квартал года, предшествующего установлению этого значения. При этом предусматривается, что минимальная зарплата не может снижаться, даже в случае уменьшения величины прожиточного минимума.



Именно второй квартал берется для расчета прожиточного минимума и ряда социальных выплат потому, что этот временной промежуток является наиболее стабильным в течение года. Остальные кварталы подвержены разного рода изменениям. Так, например, с июля по сентябрь прожиточный минимум всегда находится на более низких отметках, что связано с сезонным падение цен не сельхозпродукцию.

Устанавливать размер прожиточного минимума будет правительство, а размер МРОТ на каждый год будет прописан в законе. Напомним, дискуссия по вопросу минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума продолжались несколько лет. Все эти годы положение Трудового кодекса, в котором четко записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, не работало.

Точку в этом вопросе поставил глава государства. В сентябре России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда до 85% от прожиточного минимума. В первом чтении соответствующий законопроект был принят Госдумой 8 ноября.