МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом
Ориентиром для расчета МРОТ будет являться прожиточный
минимум за второй квартал года, предшествующего установлению этого значения. При
этом предусматривается, что минимальная зарплата не может снижаться, даже в случае
уменьшения величины прожиточного минимума.
Именно второй квартал берется для расчета прожиточного минимума и ряда социальных выплат потому, что этот временной промежуток является наиболее стабильным в течение года. Остальные кварталы подвержены разного рода изменениям. Так, например, с июля по сентябрь прожиточный минимум всегда находится на более низких отметках, что связано с сезонным падение цен не сельхозпродукцию.
Устанавливать размер прожиточного минимума будет правительство, а размер МРОТ на каждый год будет прописан в законе. Напомним, дискуссия по вопросу минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума продолжались несколько лет. Все эти годы положение Трудового кодекса, в котором четко записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, не работало.
Точку в этом вопросе поставил глава государства. В сентябре России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда до 85% от прожиточного минимума. В первом чтении соответствующий законопроект был принят Госдумой 8 ноября.
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