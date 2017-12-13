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Экономика

МРОТ уравнивают с прожиточным минимумом

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. С Нового года МРОТ составит 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров – 9489 рублей. С 2019 года, согласно поправкам в законодательство, эти два показателя должны сравняться.
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Ориентиром для расчета МРОТ будет являться прожиточный минимум за второй квартал года, предшествующего установлению этого значения. При этом предусматривается, что минимальная зарплата не может снижаться, даже в случае уменьшения величины прожиточного минимума.

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Именно второй квартал берется для расчета прожиточного минимума и ряда социальных выплат потому, что этот временной промежуток является наиболее стабильным в течение года. Остальные кварталы подвержены разного рода изменениям. Так, например, с июля по сентябрь прожиточный минимум всегда находится на более низких отметках, что связано с сезонным падение цен не сельхозпродукцию.

Устанавливать размер прожиточного минимума будет правительство, а размер МРОТ на каждый год будет прописан в законе. Напомним, дискуссия по вопросу минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума продолжались несколько лет. Все эти годы положение Трудового кодекса, в котором четко записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, не работало.

Точку в этом вопросе поставил глава государства. В сентябре России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда до 85% от прожиточного минимума. В первом чтении соответствующий законопроект был принят Госдумой 8 ноября.

Автор: Дмитрий Куклин13 декабря 2017, 15:49

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