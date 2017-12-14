Хитрый бизнесмен устроил провокацию у Путина

На большую пресс-конференцию Владимира Путина незаконно проник бизнесмен из Мурманска. Председатель совета директоров рыбокомбината Михаил Зуб представился журналистом из издания "Потребители.ру", но в конце своего вопроса сознался, что не имеет к прессе никакого отношения.

Вопрос бизнесмена касался развития рыбопромышленного комплекса и проблем тех, кто работает в сфере переработки рыбы. Зуб также продемонстрировал 400-страничный инвестиционный проект на тему создания производства по переработке рыбы на базе своего предприятия. Увесистый документ бизнесмен передал президенту, а потом признался, кто он на самом деле.

"Делайте со мной что хотите, да, я сюда пришел незаконно. Мы три с половиной года землю жуем зубами, чтобы выжить", - заявил Михаил Зуб.

Путин сказал, что разделяет озабоченность предпринимателя, и пообещал пригласить его для более детального разговора на одно из производственных совещаний с участием работников рыбной промышленности.





Следующий вопрос тоже касался рыбы, а конкретно – проблемы вылова омуля на Байкале. По словам президента, запрет на добычу этой ценной рыбы не должен приводить к потере работы людьми из-за закрывающихся заводов.

"Если так происходит, то это недопустимо. Если омуль истребляется, его нужно защитить, на какое-то время ввести мораторий. Но нужно было прежде подумать о людях, которые работают и кормят семьи, я обращу на это внимание", – сказал глава государства.

На сегодняшнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой освещают 1 640 журналистов, и это на 203 больше, чем в 2016 году.

Никогда никакой журналист не задаст вопрос точнее, чем человек, который за свое дело радеет #ПрессКонференция pic.twitter.com/qBZxNuHFnD — Командир Полка (@kompolk) 14 декабря 2017 г.

Рекордная по длительности пресс-конференция состоялась в 2008 году: она продолжалась 4 часа 40 минут. На семь минут меньше – в 2012-м. В минувшем году общение Владимира Путина с представителями СМИ заняло 3 часа 50 минут.