Больным и беременным увеличили пособия

Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в 2018 году увеличится. Возрастет и размер выплат по больничным листам.

Максимальный размер декретных в 2018 году вырастет на 3,5 тысячи – до 61 тысячи 375 рублей в месяц. Столько же составит максимальная выплата по больничному листу. Однако для получения такой суммы должны быть выполнены определенные условия.

Чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 тысяч (в среднем около 63 тысяч в месяц), а за 2016-й – 718 тысяч (в среднем около 60 тысяч в месяц). Если доход ниже – ниже будут и пособия.

В Минтруде подчеркнули, что все это касается только официально работающих россиян. Так, оформленный декретный отпуск длится 140 дней. Получавшая по максимальной ставке женщина может рассчитывать на 61 тысячу 375 рублей в месяц, что за весь период составит 282 тысячи рублей. Если ожидаются близнецы, либо беременность протекает с осложнениями, декретный период продлевается – соответственно, возрастает и общая сумма.

По окончании декретного периода молодая мама может оформить отпуск по уходу за ребенком. Ей назначат пособие, максимальный размер которого для работающих женщин в 2018 году – 24 тысячи 503 рубля.

Как пояснили в Минтруде, если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, либо получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей положено минимальное пособие: по беременности и родам - 35 тысяч 921 рубль, по уходу за ребенком – три тысячи 120 рублей в месяц. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка пособие через органы соцзащиты.

Пособия вырастут в связи с тем, что изменится расчетный период, из которого они исчисляются. В 2017 году их размер зависел от заработка за 2016-й и 2015-й. В 2018 году пособия будут исчисляться из заработка за 2017-й и 2016-й, пишет "Российская газета".