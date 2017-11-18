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Экономика

Как научиться разбираться в финансах

Фото: GLOBAL LOOK press
По словам Илона Маска, в современном мире существует проблема несоответствия мышления и уровня развития технологий. Следствием этого являются все более разрушительные войны и техногенные катастрофы. Применительно к экономике в России можно сказать то же самое – уровень финансовой грамотности населения не соответствует вызовам, которые бросает современный финансовый рынок. И это так же вызывает серьезные проблемы.
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Низкий уровень финансовой грамотности

В сказке про Буратино есть эпизод, где девочка с голубыми волосами обучает деревянного человечка математике: "Предположим, у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас яблоко. Сколько яблок у вас осталось?" На что Буратино прямо отвечает, что у него все равно осталось два яблока, потому что он не отдаст яблоко некту, "хоть он дерись". Из чего следует, что хотя способностями к абстрактному мышлению Буратино и не блещет, зато прекрасно разбирается в фундаментальных принципах функционирования рыночной экономики, чего нельзя сказать о некоторых гражданах нашей страны, часто не понимающих элементарных вещей из области экономики. А именно, что при получении товара или услуги, лицо, предоставившее этот товар или услугу, неизменно вознаграждается.

По словам представителей МФО, предоставляющих займы онлайн на loando.ru, клиенты далеко не всегда воспринимают займ или кредит как финансовую услугу, как некий продукт, совокупность чьих-то усилий, которые тоже должны быть вознаграждены. Недостаток этого знания приводит к тому, что люди не глядя оформляют первые попавшиеся займы и кредиты, а необходимость за них расплачиваться часто воспринимают как гром среди ясного неба. "Раскольникова на них нет", – гневно заявляют незадачливые заемщики, обнаружившие, что помимо основной суммы долга они должны выплачивать еще и проценты.

Несмотря на то, что в настоящее время появилось огромное количество банков и МФО, не выдерживающих никакого сравнения с пресловутой старухой-процентщицей из бессмертного романа, леденящие душу истории с невыплаченными долгами по-прежнему нередки. Не спасает ситуацию даже то, что многочисленные пособия, такие как рейтинги МФО, позволяют довольно быстро и эффективно разобраться в предложениях от кредитных организаций. Все равно находятся заемщики, берущие займы, чтобы их не отдавать или начинающие взывать к совести кредиторов, с просьбой "войти в положение" и отменить проценты. Эти люди находятся в плену мифа "о бесплатном сыре" и даже не отдают себя отчета в том, что делают хуже себе и своей стране.

Невыплаченные займы разрушают экономику

Существует такое понятие, как "трагедия ресурсов общего пользования" – это социологическое понятие, описывающие конфликт между интересами индивида и общества в процессе использования какого-то общедоступного блага. Например, отдельному человеку выгоднее дать взятку чиновнику, нежели обратить эти деньги на легальную борьбу с недобросовестными чиновниками. В первом случае эффект наступает здесь и сейчас, во втором – в долгосрочной перспективе и становится менее заметным.

Точно так же отдыхающий в лесу турист может вырвать с корнем грибы или не убрать за собой мусор – так он потратит меньше физических ресурсов и лучше отдохнет, но лесу будет причинен ущерб и организация или государство будут вынуждены принять меры, которые и являются выходом в случае ситуации "трагедии ресурсов общего пользования". А именно – в случае невозможности вменить ущерб конкретному человеку, издержки по содержанию ресурса возлагаются на всех в равной степени.

Когда же человек берет и не возвращает займ, он точно таким же образом ухудшает общую экономическую ситуацию. Именно этим и объясняются высокие проценты в микрофинансовых организациях. Не понимая принципов функционирования экономики, этим людям трудно разобраться, из чего именно складываются проценты, начисляемые при оформлении кредитов и займов. А проценты эти, между тем, берутся не из воздуха, а складываются из вполне осязаемых факторов.

Проценты по займам берутся не из воздуха

Во-первых, это государственное регулирование, включающее в себя политику Центрального Банка, ставки межбанковского финансирования, величину инфляции и множество других переменных. Во-вторых, в стоимость кредитов или займов закладываются риски невыплаты – по аналогии с магазинами, изначально включающими в стоимость товаров и те, которые будут украдены. Соответственно, чем лучше выплачивают долги и меньше воруют – тем ниже процентные ставки и цены на продукты. В-третьих, стоимость кредитов и займов определяется прозрачностью перспектив на будущее. Точно так же, как невозможно удержать инфляцию, если граждане не доверяют правительству, так и процентные ставки зависят от настроений в обществе: кредиты и займы будут предоставляться менее охотно и под более высокие проценты, если есть вероятность, что экономика скоро развалится из-за общественной нестабильности.

Разумеется, факторов, влияющих на ценообразование в банковской и микрофинансовой сферах, гораздо больше, но наша задача – показать широту проблематики, а не снабдить читателей какими-то специализированными знаниями. Большинство историй про незадачливых заемщиков начинается примерно так: "Хотели пожить не хуже других, взяли деньги, как вдруг коллекторы…" Подобные рассуждения являются следствием финансовой безграмотности, в частности, убежденности, что "раньше все было бесплатно".

Повышайте финансовую грамотность

Огромного количества проблем удалось бы избежать, обладай люди хотя бы минимальными познаниями в финансовой сфере. Разумеется, процесс переориентации на рыночную экономику занимает какое-то время и людям, привыкшим, что плодами их труда распоряжается за них государство, трудно привыкнуть к изменившимся реалиями, но когда-то же надо начинать. Не нужно бояться обращаться в банки и МФО – это инструменты, способные облегчить нашу жизнь и выручить в сложной ситуации. Но, как и любые инструменты, они требуют внимания и ответственности. В конце концов, ответственность и умение отвечать за свои действия – это то, что отличает взрослого человека от ребенка, а разобраться в элементарных экономических принципах не так уж и сложно, коль скоро их освоил даже Буратино.

18 ноября 2017, 08:57

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