Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки

Среднемесячная заработная плата жителя столицы выросла за год на 8,5% и превысила отметку в 90 тысяч рублей. В то же время продукты питания подорожали на 1%, а стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 2%.

Самые высокие заработки в столице – у работников нефтяной отрасли (в среднем 518 тысяч рублей в месяц). Хорошо можно заработать и на производстве цемента и гипса (245 тысяч), пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на данные Мосгорстата.

Хорошие деньги получают и сотрудники рекламных компаний – около 180 тысяч в месяц, а также разработчики программного обеспечения – 160 тысяч. Ниже среднего, отмечают в Мосгорстате, зарабатывают на деревообрабатывающих предприятиях (порядка 70 тысяч в месяц), в здравоохранении и образовании (около 68) и легкой промышленности (60). Меньше всего получают в сфере гостеприимства и общественного питания – около 45 тысяч.

В то же время продукты питания за первые восемь месяцев 2017 года подорожали на 1%. Больше всего выросли цены на груши, яблоки и лимоны. Ощутимо подросли в цене также свекла, морковь и репчатый лук.

Однако некоторые продукты показали отрицательную динамику. Среди них помидоры, огурцы, чеснок и другие. Снижение по ним находится в диапазоне от 15 до 41%. Упали в цене и некоторые фрукты. Так, бананы теперь можно купить на 18% дешевле, а виноград – на 9.





В свою очередь, стоимость минимального продуктового набора за тот же период выросла на 2% – до 4540 рублей. В него входят хлеб, крупы, картофель, макароны, молоко, яйца, чай, фрукты, овощи и мясо.

Напомним, в прошлом месяце исследовательский холдинг "Ромир" выяснил, сколько москвичам необходимо для роскошной жизни. По данным социологов, семье из трех человек для комфортного существования нужно 2,5 миллиона рублей в месяц.

Это говорит о значительном увеличении запросов жителей столицы. Дело в том, что еще в 2015 году горожанам для роскошной жизни было необходимо "всего лишь" 1,4 миллиона рублей в месяц.

