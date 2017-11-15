В центре Москвы открылся продуктовый для молодежи

Ресторанный рынок Москвы переживает не самые простые времена. С одной стороны, экономический кризис заставил рестораторов серьезно снизить средний чек, чтобы сохранить аудиторию. С другой – подрастает поколение постмиллениалов (их еще именуют "люди Z"), у которого сформировались совершенно особые предпочтения в сфере потребления.

Они живо интересуются гастрономической культурой, ценят простую, но качественную еду, при этом принципиально не готовы тратить на это много времени. Неудивительно, что они предпочитают стритфуд, однако, хорошо приготовленный и упакованный. Именно этими соображениями руководствовались владельцы ресторанной группы Funny Family, создавая проект "Мята-маркет". Первое заведение открылось совсем недавно в "Москва-Сити" на первом этаже башни "Город столиц". В скором времени должны заработать еще несколько аналогичных площадок в разных частях Москвы.

В сущности, "Мята" представляет собой мультиформатный продуктовый магазин, где под одной крышей мирно уживаются кулинария, кондитерская, фреш-бар и минимаркет. Все пространство поделено на тематические зоны. В самом центре разместились лотки с овощами и фруктами. Но здесь также могут быстро приготовить свежевыжатый сок, смузи или салат из любых, имеющихся в наличии ингредиентов. Причем, гости платят только за ингредиенты, но не за работу продавцов.

Вдоль стен последовательно разместились лотки с молочными продуктами, бакалеей, джемами, сидром, сэндвичами, кондитерскими изделиями, свежими ягодами и сухофруктами, мясными и рыбными деликатесами. Все порционно расфасовано – ровно для того, чтобы можно было взять с собой все необходимое, чтобы, например, быстро и удобно перекусить в офисе.

На полках представлено немало фермерских продуктов: ремесленные колбасы от фермы "Вольный выгул" Андрея Куспица, органические крупы от компании "Черный хлеб" Павла Абрамова, сыры от "Мамонтовской сыроварни", мясные деликатесы из дичи от Ивана Талыбина, артизанальный сидр от Дмитрия Тихомирова, веганские десерты от PnantCace Татьяны Желтоноговой и многое другое. Всего у Funny Family налажены тесные связи примерно с сорока пятью хозяйствами. Кроме того, фермеры сами представляют собственную продукцию на маркете пару раз в неделю. Так что при желании все необходимое можно узнать, что называется, из первых рук.

Также при "Мяте" действует пекарня, где найдутся и нежные круассаны, и аппетитные булочки, и сытные хачапури по-аджарски. А в кулинарии – небольшой, но добротный выбор блюд европейской, русской и азиатской кухни. Их львиная доля изготавливается на собственной фабрике-кухне компании.

По словам главы Funny Family Михаила Гордеева, основная задача мультиформатной гастрономической платформы, коей является "Мята", заключается в том, чтобы служить удобным мостом между производителями, рестораторами и стремительно меняющейся аудиторией. Именно такой проект позволит быстро адаптироваться под вкусы и потребности нового поколения и, вместе с тем, максимально предметно познакомить потенциальных клиентов с продуктом, а в перспективе наладить их кейтеринговое обслуживание.

Насколько эффективно удастся решить эту задачу – покажет время. Но "Мята" определенно заслуживает внимания и сама по себе. В конце концов, в Москве совсем немного мест, где можно найти пельмени с мясом изюбря, лосиную колбасу или деликатесное миндальное масло первого отжима.