"Газпром" выложит на юбилей миллионы рублей

Стала известна сумма, которую собирается потратить на празднование своего 25-летия энергетическая компания. Торжество состоится 16 февраля 2018 года.

Организатор мероприятия, которое пройдет в Государственном Кремлевском дворце, выбран способом закупки у единственного поставщика. "Газпром" потратит на празднование юбилея более 100 миллионов рублей, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Другие подробности пока не приводятся.

По итогам 2016 года впервые за пять лет снизились доходы членов правления "Газпрома". В общей сложности топ-менеджеры компании заработали почти 2,45 миллиарда рублей. За первое полугодие 2017 года их суммарные доходы уменьшились на 20% – до 1,35 миллиарда рублей.

В 2013-м одна из крупнейших российских энергетических компаний отмечала свое 20-летие в Кремле. Холдинг поздравляли Стинг, Андреа Бочелли и звезды российской эстрады. По неофициальным данным, мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

Отметим, что в "Газпроме" государству принадлежит более 50% акций. На холдинг приходится 11% мировой и 66% российской добычи газа.

Как писали Dni.Ru, большая газовая турбина собственного производства появится в России к середине будущего года. Заверив в этом журналистов, глава "Роснано" Анатолий Чубайс добавил, что испытания оборудования начнутся в этом месяце.