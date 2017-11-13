Чубайс приготовил россиянам "большую нанотурбину"

Большая газовая турбина собственного производства появится в России к середине будущего года. Заверив в этом журналистов, глава "Роснано" Анатолий Чубайс добавил, что испытания оборудования начнутся в этом месяце.

Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М, наконец, доработана. Уже в ноябре оборудование будет установлено на испытательный стенд электростанции в Ивановской области. "Мы всерьез рассчитываем, что в середине будущего года в России появится работоспособная газовая турбина", – сказал журналистам Анатолий Чубайс.

Глава корпорации "Роснано" в конце октября выступил с заявлением, в котором предрек России скорый энергетический кризис. Как заявил тогда Чубайс, страна может столкнуться с дефицитом мощностей, если не будут развиваться новые технологии.

Газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше, в настоящее время в России не производятся. В то же время, они являются основным оборудованием теплоэлектростанций, так что их приходится импортировать. Это недавно стало причиной скандала с компанией Siemens. Немецкий производитель заявил, что четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. Концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам, а ЕС ввел новые санкции против России.

Сегодня на двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн" (объединение входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха"). Однако оборудование не раз подвергалось критике со стороны "Газпром энергохолдинга", промышленный выпуск их не налажен. Доработкой турбин занимается совместное предприятие "Интер РАО", "Роснано" и НПО "Сатурн" – "Инженерный центр газотурбинных технологий". В СП 50% плюс одна акция принадлежат "Интер РАО", 40% минус одна акция – "Роснано", 10% — "Сатурну".