Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"

Украинские власти празднуют очередную "перемогу". Киевский суд разрешил Киеву взыскать штраф с "Газпрома" за счет имущества концерна. Правда, имущества на 6 миллиардов долларов у российского газового гиганта на Украине нет. А отбирать из труб газ, закупленный европейскими компаниями, украинская власть побоится, уверены эксперты.

"Победа" Киева обернется очередным поражением – во всяком случае, присужденный Киевским судом штраф Украина получить не сможет. Единственное, чего можно ожидать – новых публичных скандалов, уверены эксперты.

Ходатайство подавал в Хозяйственный суд Киева Антимонопольный комитет Украины. Судебная инстанция ранее уже выносила вердикт "Газпрому", оштрафовав российский концерн почти на 7 миллиардов долларов. Так и не дождавшись денег, в Киеве решили обратить взыскание на газпромовское имущество.

"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", – написал в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко. По словам министра, решение суда должно быть обнародовано через несколько дней.

Эта давнишняя история, скорее всего, ничем положительным для Украины не закончится, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"В разных инстанциях Киев пытается отстоять свою задачу – получить как можно больше денег с "Газпрома". Причем сами признаются, что никакого имущества на 6 миллиардов у "Газпрома" нет на территории Украины. Нашли какие-то копейки, и с трудом пытаются их отсудить. Арестовывать газ в транзитной трубе они боятся, потому что газ принадлежит европейским компаниям, а их они боятся обидеть", – сказал Правосудов в эфире радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что украинская сторона намерена искать активы "Газпрома" в европейских странах и там их арестовывать. Однако желания помогать в этом Киеву не видно ни в одной из европейских столиц. Оно и понятно – никто не хочет ссориться с Россией из-за амбиций украинских руководителей. "Скорее всего, будут опять жалкие потуги на уровне публичных скандалов, подачи заявлений в суды, во всевозможные инстанции", – считает эксперт.

Антимонопольный комитет Украины выписал штраф "Газпрому" еще в 2015 году. Повод – якобы имеющее место "злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов". "Газпром" с удивлением заметил, что штрафовать-то не за что: концерн не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, а передает газ украинскому "Нафтогазу". Однако АМКУ продолжил слать иски в Хозяйственный суд Киева.