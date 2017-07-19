Россияне задолжали более триллиона рублей по ЖКХ

Общий объем задолженности по ЖКХ в России составляет 1,34 триллиона рублей. Из них на долги населения приходится 645 миллиардов.

Такие данные привел глава Минстроя России Михаил Мень. Вместе с тем, он отметил, что, несмотря на образовавшиеся долги, в основном жители "очень дисциплинированно платят за ЖКХ".

"В среднем около 6% имеют долги по ЖКХ, хотя раньше эта доля была ниже – около 4%", – цитирует министра "Газета.Ru". Он добавил, что во вторую группу должников, помимо физических лиц, попали посредники и управляющие компании.

"Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями", – заявил Мень. Он уверен, что такая мера позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы.

Мень: Долги по ЖКХ в России достигают 1,34 триллионов рублей, стоимость уменьшать не пробовали? Мень((( https://t.co/J3ZnRZI2ez — Oleg���� (@DzyubloO) 19 июля 2017 г.

Специалисты Минстроя "изучали портрет" среднего должника. Оказалось, что за коммуналку не платят "асоциальные категории", а также граждане, которые вложили деньги в покупку квартир, но не проживают в них, сообщает Rg.ru.

"Люди покупают их на будущее – для детей или чтобы сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят в недвижимость, это хорошо. Но если они думают – я здесь не живу, зачем платить?..", – сказал глава Минсторя, добавив, что платить все же надо, поскольку дом в это время обслуживается и отапливается.

Кроме того, Михаил Мень рассказал о том, кто в стране является самым ответственным плательщиком. По его словам, это российские пенсионеры.