Россия посадит Финляндию на голодный паек

Финляндия останется без хлеба, если поставки российского газа туда прекратятся. Резко возрастет и стоимость остальных продуктов – страна сядет на голодный паек.

Ужасные перспективы открыли финской общественности участники эксперимента, поставленного на семинаре в муниципалитете Туусула. Форум был посвящен проблеме бесперебойного снабжения продуктами питания. Вывод, к которому пришли организаторы, финнов опечалил: не будет российского газа – скоро не будет и еды.

Если вдруг Россия прекратит поставки голубого топлива, Финляндия, во-первых, останется без хлеба. Во всяком случае, хлебный голод продлится какое-то время – пока пекарни, использующие газ из России, не перейдут на другое топливо (а таких, как выяснилось, в стране подавляющее большинство).

"В первую очередь будет нарушена производственная цепочка. В процессах производства хлеба, муки и кормов для животных возникли бы трудности", – цитирует руководителя финского Союза пищевой промышленности Айли Кяхкенена издание Iltalehti.fi.

Без газа стране грозит не только недостаток хлеба – нарушится вся система производства. "Уменьшение поставок нефти и газа значительно сказалось бы на цепочке производства пищевых продуктов", – признался журналистам представитель финской компании Йорма Веняляйнен. В первую очередь прекращение поставок газа отразится на работе пекарен, а недостаток дизельного топлива – на работе сельскохозяйственной техники, просушивании зерна и перевозках готовой продукции.

Как отмечает издание, семинар, посвященный вопросам бесперебойного обеспечения продуктами питания, показал: хотя производители в основном подготовлены к трудностям, которые могут возникнуть при энергетическом кризисе, его длительность может серьезно сказаться на потребителях. Речь идет о снижении ассортимента продуктов и значительном повышении их стоимости. В такой ситуации люди едва ли захотят покупать привычные деликатесы по завышенным ценам и, скорее всего, перейдут на консервы.