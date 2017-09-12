Нарушившие финскую границу любители селфи отделались штрафом

Трое граждан США, пойманных в закрытой зоне на границе Финляндии с Россией, были приговорены к штрафу, передает Flashnord. Случайно попасть туда они не могли. "На территории есть пограничные знаки, и пограничная зона четко обозначена", – объяснил следователь Аки Ярвинен. Оказалось, что туристам захотелось сделать селфи на фоне России и сфотографировать российские пограничные знаки. Нарушителей задержали 8 сентября возле местечка Ряйккеля около Иматры.