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Украина погорела на покупке непригодных вертолетов
Минобороны Украины заключило контракт на закупку вертолетов для вооруженных сил страны с частным акционерным обществом. Оборудование было поставлено и принято должностными лицами на эксплуатацию.
То, что полученная техника не пригодна к использованию по назначению из-за плохого технического состояния и оснащения, выяснилось позднее. Более того, оказалось, что те же самые вертолеты были реализованы Министерством обороны Украины частному акционерному обществу еще в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию, сообщает сайт Генпрокуратуры Украины.
На вертолеты Минобороны страны потратило кругленькую сумму. "Указанными действиями "ловких дельцов" государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов. – Прим. ред.), а военным чиновникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
"Ловких дельцов" собираются найти и наказать по всей строгости закона. По данному факту военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей "Халатное отношение к военной службе".
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