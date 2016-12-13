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Украина села в лужу с находкой газа в Черном море
По словам главы Государственной службы геологии и недр страны Николая Бояркина, Украина имеет достаточно ресурсов для обеспечения собственных нужд газа и может добывать "голубое топливо" самостоятельно. Такие выводы он сделал после "находки" "Искателя".
"Тот факт, что Украина вновь начала поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титаническом сдвиге в геологоразведке страны", – цитирует Бояркина РИА Новости. Он отметил, что запасы страны составляют не менее 40 миллиардов кубометров газа на площади семь тысяч квадратных метров.
Отметим, месторождения нефти и газа около острова Змеиный были обнаружены
еще в 1980-х годах. Они стали одной из причин судебной тяжбы между
уже Украиной и Румынией о новом разделении континентального шельфа
в Черном море в 2004 году.
Международный суд в 2009 году не признал претензии украинской стороны. В результате Киев получил лишь 12 миль вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии.
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