Украина села в лужу с находкой газа в Черном море

Единственное на Украине геолого-разведочное судно "Искатель", по его мнению, открыло в северо-западном шельфе Черного моря неподалеку от острова Змеиный месторождение газа. Судя по всему, они были не в курсе того, что о его существовании было известно еще 30 лет назад.

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