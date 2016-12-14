Крымское золото ослепило наивного Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение окружного суда Амстердама о передаче скифского золота из музеев Крыма Украине. По его мнению, это в очередной раз свидетельствует о том, что полуостров является частью возглавляемого им государства, а также о поддержке территориальной целостности Украины со стороны Европы.

"Решение окружного суда Амстердама означает, что не только "скифское золото" является украинским. Крым тоже украинский, Крым – наш, и точка. Это следует из решения суда европейской страны. Рассчитываем и на другие положительные новости из Нидерландов", – написал Порошенко в своем "Фейсбуке". По его мнению, это свидетельствует о поддержке Европой территориальной целостности Украины и европейского вектора ее развития.

Впрочем, Порошенко почему-то не упомянул о том, что те же Нидерланды в апреле этого года провели референдум, где большинство населения высказалось против интеграции Украины в Евросоюз посредством предоставления ей безвизового режима. А его безапелляционные и бессмысленные заявления о принадлежности полуострова ничего не изменят.

Стоит отметить, что на сложившуюся ситуацию довольно оперативно отреагировали в Министерстве культуры России. Там решение голландской стороны считают противоречащим нормам международного права. По мнению ведомства, окружной суд Амстердама проигнорировал принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, где они были обнаружены. "Музейные предметы должны вернуться в Крым, где были обнаружены и где десятилетиями хранились и изучались учеными-археологами. Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей, является крайне негативным прецедентом", – заявили в ведомстве.

Прокуратура Крыма хочет вернуть скифское золото силами Интерпола https://t.co/ecpadIGEie pic.twitter.com/iZuhP2iRDw — Крымские Новости (@qhacomua) 3 декабря 2016 г.

Кроме того, о ситуации высказался постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов, который назвал судебное решение исключительно политизированным. "Это решение политизировано, оно не юридическое, потому что договора заключены между музеями. И в те музеи, откуда взяты экспонаты, они должны вернуться", – сказал он. Чиновник также отметил, что Крым, несмотря на решение суда, будет продолжать бороться за скифское золото.



Политизированным решение суда также считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Поскольку и место находки, и место хранения найденного было в Крыму, мы рассчитывали, что коллекция вернется в крымский музей. Поэтому мы считаем, что это абсолютно политизированное решение", – сказала депутат.

В самом же Киеве отмечают, что у России есть три месяца для подачи апелляции. "Посмотрим, будет ли она", – написала в "Фейсбук" первый замминистра информационной политики Украины Эмина Джапарова.

Напомним, что в коллекции скифского золота более двух тысяч артефактов. Многие из них не имеют аналогов в мире.









