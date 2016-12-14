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Рогозин "улыбнулся" украинским газовым месторождениям
Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook процитировал главу Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина. Тот заявил, что поиски новых месторождений свидетельствуют о титаническом сдвиге в геологоразведке.
Российский вице-премьер намекнул, что об этом источнике газа известно давно. "Сдвиг" у вас действительно "титанический)))", – отметил он.
Напомним, что единственное на Украине геолого-разведочное судно "Искатель" обнаружило источник ресурсов на северо-западном шельфе Черного моря. Как отметили специалисты, там содержится не менее 40 миллиардов кубометров газа. Однако выяснилось, что речь идет о месторождении неподалеку от Змеиного острова: советские геологи обнаружили его еще в 1980-х годах.
Позже Украина и Румыния в судебном порядке делили этот континентальный шельф в Черном море. Как писали Dni.Ru, по распоряжению Международного суда в 2009 году большая часть богатой ресурсами территории отошла Румынии, а Украина получила 12 миль вокруг острова.
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