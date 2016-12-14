Рогозин "улыбнулся" украинским газовым месторождениям

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление украинских геологов о нахождении месторождения газа в Черном море. Он высмеял ученых, так как "новый" источник ресурсов был обнаружен еще во времена СССР.

Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook процитировал главу Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина. Тот заявил, что поиски новых месторождений свидетельствуют о титаническом сдвиге в геологоразведке.

Российский вице-премьер намекнул, что об этом источнике газа известно давно. "Сдвиг" у вас действительно "титанический)))", – отметил он.

Напомним, что единственное на Украине геолого-разведочное судно "Искатель" обнаружило источник ресурсов на северо-западном шельфе Черного моря. Как отметили специалисты, там содержится не менее 40 миллиардов кубометров газа. Однако выяснилось, что речь идет о месторождении неподалеку от Змеиного острова: советские геологи обнаружили его еще в 1980-х годах.

Позже Украина и Румыния в судебном порядке делили этот континентальный шельф в Черном море. Как писали Dni.Ru, по распоряжению Международного суда в 2009 году большая часть богатой ресурсами территории отошла Румынии, а Украина получила 12 миль вокруг острова.