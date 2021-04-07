Скончалась народная артистка Ольга Пашкова

Печальная новость пришла сегодня из Малого театра. Ольга Пашкова умерла на 56-ом году жизни.

7 апреля появилось сообщение о безвременной утрате знаменитой актрисы. Женщина продолжительное время мучилась от онкологического заболевания, которое ей так и не удалось победить. Ольга Пашкова ушла из жизни довольно молодой – только в январе ей исполнилось 55 лет.

Коллектив Малого театра, в котором актриса проработала почти всю свою жизнь, очень скорбит об этой утрате. В этот театр артистка пришла сразу после окончания Щепкинского театрального училища. Ольга Леонидовна сыграла не один десяток ролей, талантливо воплотила на сцене множество ярких образов и заслуженно получила звание народной артистки России.

Помимо театра Пашкова много играла в кино, а также работала на телевидении. Российские зрители знают актрису по таким кинофильмам, как "Вор", "Сказ про Федота-стрельца", "Ловушка", "Совет да любовь" и другим.

Несмотря на коварную болезнь, отбиравшую много сил, и частое плохое самочувствие, актриса почти до конца жизни продолжала работать и выходить на сцену. Ее кончина стала большим горем не только для коллег и родных, но и для многочисленных поклонников. Время прощания с народной артисткой пока неизвестно – как сообщила "Экспресс газета", представители Малого театра объявят об этом позже.