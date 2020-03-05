Знаменитую книгу Достоевского выставили на торги за 2,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге выставили на аукцион знаменитое произведение Федора Достоевского "Записки из мертвого дома". Начальная цена лота – 2,5 миллиона рублей, сообщает spbdnevnik.ru.
Несмотря на то, что книга была написана более ста лет назад, она неплохо сохранилась. Однако представители аукциона отметили, что на рукописи есть пятна и потертости. Высокая цена обусловлена, в частности – тем, что произведение готовила к печати жена писателя после его смерти.
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