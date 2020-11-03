Умер один из создателей "Незнайки"

В возрасте 85 лет ушел из жизни художник-мультипликатор Владимир Шафранюк, передает сетевое издание "Москва 24". Он работал на студии "Союзмультфильм" и творческом объединении "Экран". Он являлся одним из создателей серии мультфильмов "Приключения Незнайки и его друзей", а также других любимых детьми произведений.
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