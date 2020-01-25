"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью

Народный артист СССР дал откровенное интервью. Олег Басилашвили высказался об оскорблениях.

Актер театра и кино стал гостем передачи "На троих". В эфире ведущий Александр Филиппенко спросил Олега Басилашвили, как он относится к тому, что публика стала открыто высказывать свое недовольство постановками, в частности, обращаться в суд из-за оскорбления чувств.

"Есть такое понятие, как суд. Судебная практика говорит нам о том, что если ты считаешь себя оскорбленным и считаешь не только себя, но и близких тебе людей, то можешь подать в суд. Суд разберется, правда это или нет", – поделился мыслями народный артист.

На вопрос, может ли спектакль оскорбить его, Олег Басилашвили ответил утвердительно. "У меня брат погиб на фронте в 1943 году. Нам врали в течение нескольких лет, что он погиб на Курской дуге, хотя он был переброшен под Ельню. Тот, кто оскорбит его память, оскорбит и меня прежде всего", – заявил он.

Артист также обрушился на россиян, которые используют слоган "Можем повторить". "Хотел бы я поставить этих людей на место моего брата. Семь выбитых ребер, сквозное ранение... Пусть эти товарищи лягут в медсанбат с этой надписью и умрут там, я посмотрю", – разразился гневной речью Олег Басилашвили.