Народный артист России умер в возрасте 78 лет

Известный российский актер Виталий Логвиновский скончался в возрасте 73 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба Калужского областного драматического театра. Причина смерти артиста не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позднее.
Напомним, Виталий Логвиновский окончил ГИТИС. Он приобрел известность благодаря ролям в сериале "Цыганочка с выходом" и в картине "Ворошиловский стрелок". С 1974 года актер выступал на сцене Калужского театра. В 2006 году он был удостоен звания народного артиста России, передает РИА Новости.
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