Умерла заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Она скончалась в возрасте 70 лет.
Отмечается, что Красноярская принимала участие в работе практически над всеми спектаклями театра. Гражданская панихида по артистке пройдет 4 мая. Похороны пройдут на Перепечинском кладбище, передает сайт Большого театра.
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