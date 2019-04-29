Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"

В преддверии празднования Дня Победы Михаил Турецкий рассказал о своих воспоминаниях, связанных с Великой Отечественной войной, о проекте "Песни Победы" и о том, как исполнил песни Победы на центральной площади Берлина.

В некоторых интервью Вы говорили об отце и его фронтовых подвигах. Расскажите, как складывались Ваши отношения с папой, какие он рассказывал истории о войне?



Михаил Турецкий: Я поздний ребенок у своего отца-фронтовика, участника прорыва Ленинградской блокады, который закончил войну в Берлине. Когда я уже был взрослым парнем, а ему было под 90, он любил со мной поговорить о войне. В юности он отмалчивался, думал, что я ничего не пойму. На праздновании 95-летия папы я ему сказал, что у меня есть две мечты: первая – отметить его 100-летие на сцене Кремлевского дворца, а вторая – устроить концерт военных песен в Берлине на центральной площади. Это было в 2008 году. Папа покрутил пальцем у виска и сказал, что нам никто не даст исполнять такие песни на немецкой территории. Я ответил, что время покажет.

Ваши слова оказались пророческими – ведь "Хор Турецкого" в 2017 году в рамках исторического марафона "Песни Победы" с успехом выступил на центральной площади в Берлине. Расскажите, как проходил организационный процесс? Как Вам удалось получить разрешение на выступление в центре Берлина?

М.Т.: Я обратился ко всем знакомым и иностранным коллегам, которые могли хоть как-то помочь в организации концерта в Берлине. Но все мне сказали, что это невероятная идея, которая не понравится немецкому электорату. Однако я вместе со своей командой пробивал нам путь к этой цели. И за три недели до дня выступления, когда уже никто не верил, мы получили разрешение от бургомистра Берлина Михаэля Мюллера сделать концерт в честь Дня Победы на центральной площади города Жандарменмаркте.

Известно, что в этом году "Хор Турецкого" и Ваш женский коллектив SOPRANO в рамках проекта "Песни Победы" выступят в 12 странах, а также 9 мая – на площади Белорусского вокзала в Москве. Расскажите, какую цель преследует этот исторический марафон, для чего он был придуман?

М.Т.: Для нас это не какое-то "бряцание оружием". Это миротворческий посыл о том, что мы в наше непростое время должны объединяться и с Германией, и с Евросоюзом, и с КНДР, и, не побоюсь этого слова, с США, для того чтобы сохранить эту хрупкую планету. Нет ничего важнее жизни людей, мирного неба над головой, свободы и здоровья.

Предстоит очень насыщенный график. С 1 по 12 мая – каждый день – новая страна. Песни Победы прозвучат на центральных площадях Вашингтона, Торонто, Будапешта, Вены, Праги, Берлина, Варшавы и на лучших концертных площадках Рима и Парижа. 9 мая вернемся в Москву, где традиционно вечером на площади Белорусского вокзала устроим большой праздничный концерт, а в конце мая представим "Песни Победы" жителям Китая. Проект уже прозвали музыкальным бессмертным полком, он объединяет людей всего мира общей памятью и историей. Мира, который выше и важнее любых разногласий. Вход на такие мероприятия свободный. Так что ждем всех. Берите с собой детей! Проект поддержан правительством Москвы, инициативу проведения "Песен Победы" в мировых столицах высоко оценивают и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве культуры РФ. И я очень благодарен за такую высокую оценку и веру в наши творческие силы.

Как Вам с таким насыщенным гастрольным графиком удается быть примерным семьянином? Не вызывает ли такой ритм профессиональной жизни напряженных ситуаций с членами семьи?

М.Т.: Что касается дома, то там царство Лианы (супруга Михаила Турецкого. – Здесь и далее прим. ред.), и, может быть, я не всегда с ней во всем согласен, но предпочитаю не конфликтовать. У мужчины самое главное – это мозг. У женщины если он есть, тоже хорошо, но душа и сердце все-таки важнее. Я вырос в Советском Союзе, а Лиана – в Америке, мы по-разному воспитывались, и мировосприятие наше отличается. Но в семейной жизни, как и в бизнесе, надо идти на компромисс и договариваться.

Умение уступить иногда – удел сильных, а не слабых. Я много времени провожу на гастролях, и все мы – и девочки (у Михаила три дочери: Сарина, Эмма и Беата), и Лиана – научились жить в таком режиме. Как говорит моя жена, секрет нашего брака в том, что меня постоянно нет дома. И, живя уже более 15 лет вместе, я не могу с нею не согласиться."