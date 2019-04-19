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Культура

Чем заняться на Пасху в Москве

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Этой весной, с 25 апреля по 5 мая, москвичей вновь ждет насыщенный яркими событиями городской фестиваль "Пасхальный дар". Фестиваль давно стал для столицы доброй весенней традицией – его проводят вот уже в шестой раз.  
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В этом году в рамках Фестиваля "Пасхального дара" откроются 250 площадок, причем некоторые будут расположены на территории храмов. Напомним, "Пасхальный дар" – благотворительное мероприятие, на котором каждый может сделать мир немного лучше. Из 250 адресов фестиваля 14  – это непосредственно городские фестивальные площадки, на которых гостей ждут благотворительные программы, концерты, спектакли, мастер-классы, игры и другие развлечения.

Площадь Революции, Тверской бульвар, 2, Тверской бульвар, 19, Климентовский переулок, Профсоюзная ул., 41, Бульвар Дмитрия Донского, 11, Ореховый бульвар, 24, Городецкая ул., 1, площадь Славы, Митинская ул., 31, Святоозерская ул., 1, Зеленоград, площадь Юности, 2 – в будни на любой из этих площадок можно побывать с 11.00 до 21.00, а на выходных и в праздничные дни – с 10.00 до 22.00. Вход свободный, а участие в играх, мастер-классах и других мероприятиях – бесплатное. 

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

Любителям музыкальных концертов на свежем воздухе непросто будет сделать выбор из целого списка известных исполнителей. Но многие из них выступят по нескольку раз, поэтому успеть послушать можно будет если и не каждого, то многих участников праздника. Так, знаменитый хор Сретенской семинарии будет выступать на площадках и на Профсоюзной улице, и на Ореховом бульваре (точное расписание можно посмотреть на сайте фестиваля), а Московский хоровой ансамбль духовной музыки "Благовест" исполнит свою программу на площади Юности в Зеленограде и на Святоозерской улице. Вот такая широкая музыкальная география в административных границах Москвы!

Выступят для гостей "Пасхального ара" и детская хоровая капелла "Виктория", Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина, певица Варвара, Детский театр "АльТ", Фольклорный ансамбль "Кладезь", ансамбль народной песни "Любо-Мило". А на Тверской площади свои специальные программы отыграют группы Shoo Music Band и Kaver Band.

Как уже говорилось, фестиваль "Пасхальный дар" посвящен благотворительности. Участвуя в акциях в поддержку благотворительных фондов, можно как сделать прямой перевод  (например, с помощью мобильного приложения Сбербанка), так и приобрести сувенир или какое-нибудь пасхальное угощение. 5% от оборота торговых шале фестиваля будет направлено на пожертвования. Кстати, в прошлом году, когда "Пасхальный дар" посетили 4,7 млн человек, было собрано таким образом 12 млн рублей.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр

В "Пасхальном даре", как и во многих других фестивалях "Московских сезонов", участвуют театры-лауреаты национальной премии "Золотая Москва". Зрителей ждут вдохновляющие инклюзивные спектакли. Например, актеры творческого объединения "НТП", работающего при поддержке театра "Балет Москва", используют протезы. Но это не мешает им исполнять воодушевляющие танцы и балетные хореографические номера. Уникальная труппа выступит 27 и 29 апреля на площади Славы в Кузьминках.

Еще одна постановка в рамках проекта "Золотая Маска в городе" – представление "Не совсем теремок" театра "Котофей" Марии Овчаренко. Из-за перенесенной травмы актриса передвигается в кресле–коляске, а ее фантазия и харизма воодушевит любой зал. "Не совсем теремок" можно будет посмотреть на бульваре Дмитрия Донского. Там же 30 апреля и 1 мая театр-студия "Круг II", тоже лауреат национальной премии, представит эффектное шоу с кельтскими, шотландскими, африканскими танцами. А 2 мая эти же артисты выступят и на Профсоюзной улице.

На Тверской площади гостей ждет уникальная программа музыкально-поэтических спектаклей: это, к примеру, постановка "Эпоха мечтателей", посвященная шестидесятникам, спектакль "Воспоминание о Серебряном веке" со стихами Александра Блока, Марины Цветаевой, Льва Гумилева, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и "Русская элегия" – музыкальный спектакль по произведениям Чехова и Шмелева, в котором примет участие пианистка Королевской Академии музыки в Лондоне Ирина Уйкем).

Фото: Агентство городских новостей

Особые фестивальные площадки откроются и на Тверском бульваре: там, в рамках "Пасхального дара" вот уже второй год проводят проект помощи бездомным животным "Четвероногий Друг". В дни фестиваля на бульваре откроются ветеринарная и груминг-станции, площадки для дрессировки, пройдут лекции и тренировки от профессиональных кинологов. А еще – здесь запланировано 11 выставок пушистых питомцев 12 благотворительных фондов. Гости смогут перечислить пожертвования приютам и даже забрать домой полюбившуюся кошку или собаку.

Ждут гостей и самые разнообразные мастер-классы: 450 кулинарных занятий и 550 творческих!

Посетители "Пасхальной кухни" на площади Революции научатся правильно печь как традиционные куличи и пироги из песочного теста, так и ягодный пирог "коблер". Секретами приготовления творожной пасхи с изюмом, поделятся в "Поварской школе" в Зеленограде. На Тверской площади пройдут занятия по флористике. На площади Славы детей научат создавать свои собственные мультфильмы, мастерить декоративные светильники, делать красивые пасхальные открытки. На Ореховом бульваре будет работать детская столярная мастерская. В Климентовском переулке откроется интерактивная школа златошвейного мастерства.

Узнать много нового о любимом городе можно будет, побывав на одной или нескольких из более чем 60 бесплатных экскурсий, организованных в рамках фестиваля проектом "Гуляем по Москве"! Названия говорят сами за себя: "Сорок сороков", "Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья", "По слободе Напрудной к Троицкому подворью", "Мой Серебряный век. Цветаева", "Булгаковский почерк Москвы" и еще несколько десятков тематических прогулок длительностью около полтора-два часа.  Чтобы поучаствовать – не забудьте зарегистрироваться на прогулку на сайте http://moscowwalking.ru/

И, пожалуй, о самом серьезном – о куличах. В этом году столичные рестораны испекли для гостей фестиваля главное пасхальное угощение по 40 оригинальным рецептам: старинным и современным, авторским. Приходите и выбирайте все самое вкусное! 

19 апреля 2019, 18:30

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