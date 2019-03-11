Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ

Геннадий Хазанов поддержал худрука МХАТ им. Горького в скандале с увольнением актера Антона Хомятова. С точки зрения народного артиста России, пьянство в театре недопустимо.

В актерской карьере Геннадия Хазанова было немало нетрезвых персонажей. Однако, когда речь заходит об употреблении алкоголя на рабочем месте в реальной жизни, художественный руководитель Театра эстрады категоричен.

"В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте? Считаю, тут нет предмета для разговора!", – заявил Геннадий Хазанов.

Народный артист прокомментировал скандал с увольнением Антона Хомятова из МХАТа имени Горького. Новый худрук театра Эдуард Бояков столкнулся с актером в лифте и почувствовал запах алкоголя. После этого актер лишился своего места в труппе.

Сам Хомятов, комментируя инцидент, заявил, что непьющих актеров не бывает, пишет НСН. "Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мне кажется", – цитирует Хомятова Teleprogramma.pro.

А худрук МХАТ имени Горького тем временем запретил артистам в театре употреблять алкоголь. Кроме того, Эдуард Бояков запретил курение на территории театра – теперь всем курящим придется выходить на улицу, передает Пятый канал.

Напомним, Геннадий Хазанов в недавнем конфликте своего коллеги Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой поддержал юмориста. Актриса была недовольна тем, что Галкин спародировал ее, не спросив предварительно разрешения. Хазанов же считает, что пародисту не надо брать разрешения у прототипа – он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая свои выступления ни с кем.