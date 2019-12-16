Умер знаменитый композитор

Германо-американский композитор Гершон Кингсли скончался в возрасте 97 лет. Трагическую новость сообщает издание Billboard. Причина смерти не раскрывается.

Гершон Кингсли считается одним из пионеров электронной музыки. Он приобрел мировую известность благодаря инструментальной композиции Popcorn. Кроме того, музыкант сотрудничал с известным французским продюсером Жан-Жаком Перри, сообщает Lenta.ru.