Заслуженная артистка России умерла на 53-м году жизни

Один из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга Елена Гаудасинская скончалась в возрасте 52 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Информация о дате и месте прощания появится позже.
С 2000 года Елена Гаудасинская преподавала на кафедре концертмейстерского мастерства, работала с ведущими исполнителями и музыкантами. В 2006 году она была удостоена звания Заслуженный артист России, сообщает ТАСС.
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