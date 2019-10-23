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Культура

Станислав Николаев пожертвовал чудотворную икону Историческому музею

Фото: commons.wikimedia.org
Знаменитый некогда чудотворный образ "Спас Москворецкий", считавшийся безвозвратно утраченным, открыт для почитателей благодаря Станиславу Николаеву, председателю Совета директоров "Меркатор Холдинг".
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14 октября, в почитаемый у православных праздник Покрова Богородицы, произошло знаковое событие в церковной и культурной жизни страны. В собор Василия Блаженного торжественно внесли икону "Господь Вседержитель", созданную во второй четверти XVII века и считающуюся чудотворной. Реликвию пожертвовал Станислав Николаев – председатель Совета Директоров ООО "Меркатор Холдинг", в прошлом году купивший ее на антикварном рынке.

Дар предпринимателя тем более ценен, что он с 1927 года числился пропавшим без вести. Известно, что церковная реликвия была написана северным мастером в царствование Алексея Михайловича. Ценность была принесена в дар Зосимо-Савватьевской пустыни, которую в 1653 году основал духовник царя Стефан Вонифатьев. Эта пустынь первоначально находилась возле Красного холма, а три года спустя была перенесена в деревню Фаустово, на юго-восток от Москвы. В столице России ей принадлежала часовня возле ныне несуществующих Москворецких ворот.

В ней и была размещена подаренная северянами икона. Она получила от почитателей второе неофициальное название ― "Спас Москворецкий", который считался чудотворным. Верующие люди рассказывали о многочисленных примерах чудесных исцелений возле него.

Для историков, в том числе исследователей православия и русской культуры, "Спас Москворецкий" интересен как предмет церковного обихода, созданный до религиозной реформы и сохранившийся до наших дней. Главный научный сотрудник ГИМа Елена Юхименко отмечает одну важную деталь. Текст тропаря второго гласа, входящего в службу Нерукотворному образу Спасителя, написан в соответствии с текстом издания службы 1646 году. Это позволяет относительно точно датировать время написание иконы ― вторая четверть XVII века, но никак не ранее 1656 года.

В это время патриарх Никон начал исправлять тексты, образы и обрядность. Реликвия пережила и никонову реформу, и нашествие Наполеона в 1812, и революцию с последующим истреблением предметов культа. Советское руководство даже позаботилось его сохранением в качестве памятника культуры и поместило в Государственный исторический музей.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Однако в 1927 году "Господь Вседержитель" исчез. Где он пребывал последующие девяносто с лишним лет неизвестно до сих пор. Однако худшие опасения не подтвердились, старинная святыня не пропала навсегда без следа. В 2018 году реликвия "всплыла" на антикварном рынке. Ее приобрел Станислав Юрьевич Николаев, председатель совета директоров машиностроительной компании "Меркатор Холдинг".

Узнав, какая ценность попала ему в руки, господин Николаев решил подарить ее стране. "Чудотворная икона не может дарить чудеса одному человеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим", — прокомментировал свое решение господин Николаев.

Станислав Николаев. Фото: Пресс-служба

Патриарх Кирилл благословил передачу реликвии в Покровский собор, где она и была размещена. Сейчас легендарный "Спас Москворецкий" открыт и для прихожан, и для простых посетителей. Ведь Храм Василия Блаженного (под этим именем большинство знает собор Покрова Богородицы) ― это одновременно и музей, и храм.

"Бытует мнение, что в России не было эпохи Возрождения. Но такие иконы опровергают эту точку зрения. В России был Ренессанс, но он был свой, другой. У нас было свое Возрождение – православное. Посмотреть на такую икону – это все равно, что посмотреть на Сикстинскую капеллу. Та же энергетика", – так высказался сам даритель во время церемонии передачи реликвии.

Автор: 23 октября 2019, 10:00

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