Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр

Сенатор Людмила Нарусова пожаловалась на неоправданно завышенные цены на билеты в Большой театр. Мать телеведущей Ксении Собчак выразила свое недовольство на заседании комитета Совфеда при обсуждении вопроса о незаконных перекупках в сфере культуры.

Во вторник, 27 февраля, на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обсуждался вопрос о распространении практики наложения штрафов на перекупщиков билетов в спорте и спекулянтов, наживающихся на культурных мероприятиях. Ранее был принят важный закон об установлении ответственности за незаконную продажу входных билетов на матчи ФИФА, сообщает ТАСС. "Мы уже коснулись этой темы, что вполне возможно посмотреть, распространить аналогичные правоотношения на случаи спекуляции билетами и незаконный оборот билетов в театры и на концерты", – добавил член комитета Александр Башкин.

С свою очередь Нарусова заявила, что не стоит дожидаться чемпионата мира для проверки эффективности нового закона, и привела в пример цены на билеты в Большой театр. "Мы уже сейчас можем видеть, как это работает, например, в Большом театре. На оперу в Большом театре стоимость билета 800 долларов. За эти деньги можно слетать в Милан в Ла Скала, купить там самый дорогой билет и провести еще ночь в гостинице", – добавила сенатор. По мнению Нарусовой, завышенная стоимость билетов на мероприятия, которые являются гордостью национальной культуры, неприемлема.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность и штраф до 1,5 миллиона рублей за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу, а также за продажу поддельных билетов. Так, торговля недействительными билетами карается штрафом в размере 50-70 тысяч для граждан, 150-200 тысяч – для должностных лиц и 1-1,5 миллиона рублей – для юридических лиц.