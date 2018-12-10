В Сети появилась новая серия "Простоквашино"
В девятом эпизоде мультфильма "Возвращение в Простоквашино" мама дядя Федора хочет оградить свою дочь Веру Павловну от ее любимого зверька по имени Тама. Для этого она дарит животному в качестве подарка отдельную клетку. Режиссером новой серии стала Евгения Жиркова.
Напомним, что премьера нового мультфильма по мотивам произведений Эдуарда Успенского состоялась весной 2018 года. За два года планируется выпустить 30 новых серий "Простоквашино".
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