"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
"Плачет девушка в автомате"
Композиция "Плачет девушка в автомате" была выпущена в 1994 году и сразу завоевала сердца людей. Она была частью альбома под названием "В России".
Многие признают, что "Плачет девушка в автомате" – лучшая песня Евгения Осина. Слова поэта Андрея Вознесенского, положенные на мелодию, навсегда вошли в историю российской музыки.
"Восьмое марта"
Песня "Восьмое марта" вышла в 1993 году на альбоме "70-я широта". У многих россиян она с тех пор ассоциируется с Международным женским днем.
Клин на песню размещен на YouTube. И по сей день композиция набирает десятки тысяч просмотров.
"Таня плюс Володя"
Среди лучших песен Евгения Осина выделяют и композицию "Таня плюс Володя". Ее он написал после выхода альбома "Работа над ошибками", который поступил в продажу в 1996 году.
"Качка"
Композиция "Качка" в исполнении Евгения Осина стала по-настоящему народной. Слова этой песни слышали хотя бы раз в своей жизни без преувеличения миллионы россиян.
"Портрет работы Пабло Пикассо"
Одной из лучших песен Евгения Осина по праву считается "Портрет работы Пабло Пикассо". Что интересна, это композиция была написана в далеком 1968 году в Польше. Автор музыки – известный композитор Владислав Шпильман.
На польском языке композиция носила название "Tych lat nie odda nikt" – "Этих лет никто не вернёт". Впервые ее исполнила певица Ирэна Сантор. В исполнении Осина она впервые прозвучала в начале 90-= годов.
Напомним, что Евгений Осин умер в собственной квартире в Москве. Тело обнаружила сестра певца: она забеспокоилась, когда тот перестал выходить на связь.
По предварительным данным, причина смерти артиста – остановка сердца. Известно, что Осин долгое время боролся с алкоголизмом.
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