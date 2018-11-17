"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина

Известие о смерти знаменитого певца и музыканта ударило по всем поклонникам его творчества. Он записал множество композиций, которым было суждено стать настоящими хитами. "Дни.ру" вспоминают лучшие песни Евгения Осина.

"Плачет девушка в автомате"

Композиция "Плачет девушка в автомате" была выпущена в 1994 году и сразу завоевала сердца людей. Она была частью альбома под названием "В России".

Многие признают, что "Плачет девушка в автомате" – лучшая песня Евгения Осина. Слова поэта Андрея Вознесенского, положенные на мелодию, навсегда вошли в историю российской музыки.

"Восьмое марта"

Песня "Восьмое марта" вышла в 1993 году на альбоме "70-я широта". У многих россиян она с тех пор ассоциируется с Международным женским днем.

Клин на песню размещен на YouTube. И по сей день композиция набирает десятки тысяч просмотров.

"Таня плюс Володя"

Среди лучших песен Евгения Осина выделяют и композицию "Таня плюс Володя". Ее он написал после выхода альбома "Работа над ошибками", который поступил в продажу в 1996 году.

"Качка"

Композиция "Качка" в исполнении Евгения Осина стала по-настоящему народной. Слова этой песни слышали хотя бы раз в своей жизни без преувеличения миллионы россиян.

"Портрет работы Пабло Пикассо"

Одной из лучших песен Евгения Осина по праву считается "Портрет работы Пабло Пикассо". Что интересна, это композиция была написана в далеком 1968 году в Польше. Автор музыки – известный композитор Владислав Шпильман.

На польском языке композиция носила название "Tych lat nie odda nikt" – "Этих лет никто не вернёт". Впервые ее исполнила певица Ирэна Сантор. В исполнении Осина она впервые прозвучала в начале 90-= годов.

Напомним, что Евгений Осин умер в собственной квартире в Москве. Тело обнаружила сестра певца: она забеспокоилась, когда тот перестал выходить на связь.

По предварительным данным, причина смерти артиста – остановка сердца. Известно, что Осин долгое время боролся с алкоголизмом.