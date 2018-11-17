"Ужас": смерть Осина добила Борисову
По словам артистки, все знали о болезни Осина: певец долгое время боролся с алкоголизмом. К сожалению, почему ему никто так и не смог.
"Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью..." – заявила Борисова. По ее словам, ситуация, в которой Осин находился, его полностью устраивала, передает LifeShot.
"Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять – его все устраивало" – добавила она.
Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве.
Причина смерти остается неизвестной. По предварительным данным, у знаменитого артиста остановилось сердце.
Евгений Осин – знаменитый советский и российский певец и музыкант. Одна из самых известных его песен – "Плачет девочка в автомате".
За свою карьеру Осин успел записать 15 альбомов. Последний из них вышел в продажу в 2016 году.
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