Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"

Известный ведущий Григорий Шевчук сообщил о закрытии популярного кулинарного шоу на канале РЕН ТВ "Званый ужин". Шоумен заявил, что теперь ищет новую работу.

О прекращении съемок новых выпусков "Званого ужина" Шевчук сообщил у себя на странице в Facebook. "Дорогие мои друзья! Сегодня закрыли "Званый ужин" ... Я, Григорий Шевчук , профессиональный актер , телеведущий , конферансье открыт для ТВ, кино, радио и ищу работу!", – написал ведущий.

Он также обратился к режиссерам, продюсерам и агентам с просьбой помочь в трудоустройстве. "Любовь к профессии , умение ладить в коллективе , харизма и позитивный настрой , а главное -дикая работоспособность присутствуют", – охарактеризовал себя Шевчук.

Отметим, что слухи о закрытии знаменитого шоу на РЕН ТВ появились еще в июне этого года. Тогда "Званый ужин" внезапно пропал из эфира и поклонники забили тревогу.

Однако ведущий Александр Ковалев опроверг информацию о закрытии шоу и заявил, что как раз находится на съемках новых серий. Вместе с тем, он был довольно уклончив в ответах. "Думаю, вернее будет, если вы обратитесь в пресс-службу канала. У меня все в порядке. Если мы касаемся только меня, то я на данный момент как раз нахожусь на съемках программы", – пространно заявил он. И действительно, в конце августа программа вновь возобновила свою работу, однако, как выяснилось сейчас, ненадолго.