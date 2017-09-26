Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации

Народный артист Украины лишился роли в российском сериале из-за провокационного поведения. На съемках вместо текста по сценарию Анатолий Хостикоев выкрикивал ура-патриотические лозунги.

Анатолий Хостикоев остался без роли за фразу "Слава Украине", которую выкрикнул во время репетиции. Об этом актер рассказал в интервью телеканалу "112 Украина". Сериал снимался в 2014 году – как сказал Хостикоев, "в самом начале войны". В массовке играли украинские актеры, и он решил изменить слова, указанные в сценарии.

Побудили его к этому, как говорит Хостикоев, известия о "погибающих ежедневно украинских военных" (о погибающих мирных жителях Донбасса артист не вспомнил). А он при этом "был вынужден" играть атамана казаков. "А я играю атамана, и там сцена такая, что "казаки" рубили шашками огромный стол, стоят бабы, женщины, и я должен говорить: "Вот, матери, гордитесь своими сыновьями, настанет лихой час, они отстоят нашу Родину, какие они славные. Наша Родина, что бы там ни было, будет в безопасности, потому что такие у нас герои", – рассказал актер.

Произносить положенные по сценарию фразы, по словам Хостикоева, ему мешал ком в горле. Так что он не выдержал и закричал: "Слава Украине". "Я крикнул, и вся массовка крикнула: "Героям слава!", аж собаки залаяли в соседнем селе", – с удовольствием вспоминает артист.

Публикация от Alexee Krohmalyuk (@alexee_krohmalyuk) Сен 24 2016 в 4:15 PDT

Не понравилась Хостикоеву реакция режиссера, который после выходки артиста погрозил ему пальцем и посоветовал говорить по тексту. "Это была его ошибка. Я стою и спрашиваю у него, чего он мне машет. Он говорит: "Не надо". Я встал, подошел к нему и говорю: "Я – на своей земле и буду говорить то, что считаю нужным, но пальчиком мне не махать", – с гордостью за совершенный подвиг заявил украинский герой. Артист признал, что увольнения как такового не было. Его киногерой просто уехал в дальнюю станицу и в сериал больше не вернулся.

Хостикоев также поделился в интервью своим мнением о российских фильмах. Он считает, что запрещать их показ на территории Украины не стоит. Многие киноленты, признался актер, он даже любит. Но смотреть не будет - потому что это позиция в его "сердце и уме".