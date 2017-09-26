Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации

Сонник Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Вторник 26 сентября
Лента новостей
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
16:56
В Великобритании умерла известная актриса
16:50
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
16:44
В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета
16:22
Главный секрет McDonald's
16:19
Волкер признал Украину русофобским государством
16:18
Родных пособников фашистов наградили на Украине
16:15
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
16:09
В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду
15:49
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой
15:48
Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела
15:26
Взрыв посеял панику в лондонском метро
15:26
Друг Юнниковой шокирован ее гибелью
15:23
О чем врут капиталисты
15:17
Причиной гибели российского генерала назвали предательство
15:01
Венгрия закрыла Украине путь в Европу
14:57
Вирус поможет сохранить стройность
14:38
Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина
14:37
Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии
14:37
В Зеленограде поезд сбил девочку-подростка
14:35
Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
14:23
Какую музыку любят психопаты
14:17
Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
14:09
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
13:57
Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации
13:53
Вежливый канадец уговорил медведей уйти со двора (видео)
13:48
Обнаженный Воробьев показал девушку в постели
13:46
В 20% офисных кружек обнаружили фекалии
13:41
Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда
13:28
Меланья Трамп стремительно лысеет
13:22
В Новоспасском монастыре установили 16-тонный колокол
12:46
Россиянам повысят зарплаты
12:45
Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:28
Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:08
БДСМ признают сексуальной нормой
12:07
Москвич-эксгибиционист напал на школьницу
12:04
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
12:01
На Украине похвалили боевиков "ИГ"
11:57
Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"
11:56
Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
11:55
Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень
11:47
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
11:30
Найден способ улучшить вкус вина
11:27
Путана выкатила Борисову астрономический счет
11:22
Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой
11:19
Меркель поставила ЕС на грань развала
11:11
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
10:59
Как обустроить камин в городской квартире
10:58
Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"
10:53
Cамые высокооплачиваемые профессии в России
10:14
Названа причина грядущего конца света
10:08
Украинская актриса раскрыла секреты съемок в порно
09:58
Квартиру безработной москвички обокрали на 1,7 млн рублей
09:55
Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко
09:42
Mercedes насмерть сбил полицейского на Новом Арбате
09:30
Человеческий секс назвали лучшим
09:28
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
09:26
Джон Маккейн: Врачи не верят в мое выздоровление
08:51
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
08:46
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой
08:40
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
08:33
Родившая Савичева вернулась в Россию
08:04
На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося
22:05
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
22:01
Кубанские людоеды потрясли Россию
21:56
Москвичка получила штраф в 320 тысяч за неправильную парковку
21:26
Порошенко растоптал Конституцию Украины
21:23
Мать Степанова уличили во лжи у Шепелева
21:06
Под Тулой собака покусала девочке лицо
20:57
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
20:33
Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
20:17
Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу Малахова
20:06
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
19:44
Трагедия жизни кубанских людоедов
19:21
На московских рынках произойдет обвал цен
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:57
ФАС назвала сроки отмены национального роуминга
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:38
Украина готовит России новую подлость
17:29
Ксению Собчак трудно узнать
17:27
Госдума обеспечит беспрепятственное развитие цифровой экономики
17:25
Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
17:17
В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино
16:59
Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко
16:54
Нумерологи уточнили дату конца света
16:48
Банкира в Самаре отравили с инсценировкой
16:45
Известный актер упал с моста и погиб
16:37
Что толкает людей на любовь втроем
16:16
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
16:09
Светикова родила и показала второго ребенка
16:09
Дима-людоед объяснил серийные убийства на Кубани
16:05
Госдума реагирует на стремительное развитие цифровых технологий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Культура

Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации

Анатолий Хостикоев. Кадр из фильма "Дело было на Кубани"
Народный артист Украины лишился роли в российском сериале из-за провокационного поведения. На съемках вместо текста по сценарию Анатолий Хостикоев выкрикивал ура-патриотические лозунги.
прочитано 3645 раз

Анатолий Хостикоев остался без роли за фразу "Слава Украине", которую выкрикнул во время репетиции. Об этом актер рассказал в интервью телеканалу "112 Украина". Сериал снимался в 2014 году – как сказал Хостикоев, "в самом начале войны". В массовке играли украинские актеры, и он решил изменить слова, указанные в сценарии.

ПО ТЕМЕ

Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом

Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей

Чем украинцев напугал "Отель Элеон"

Побудили его к этому, как говорит Хостикоев, известия о "погибающих ежедневно украинских военных" (о погибающих мирных жителях Донбасса артист не вспомнил). А он при этом "был вынужден" играть атамана казаков. "А я играю атамана, и там сцена такая, что "казаки" рубили шашками огромный стол, стоят бабы, женщины, и я должен говорить: "Вот, матери, гордитесь своими сыновьями, настанет лихой час, они отстоят нашу Родину, какие они славные. Наша Родина, что бы там ни было, будет в безопасности, потому что такие у нас герои", – рассказал актер.

Произносить положенные по сценарию фразы, по словам Хостикоева, ему мешал ком в горле. Так что он не выдержал и закричал: "Слава Украине". "Я крикнул, и вся массовка крикнула: "Героям слава!", аж собаки залаяли в соседнем селе", – с удовольствием вспоминает артист.

Не понравилась Хостикоеву реакция режиссера, который после выходки артиста погрозил ему пальцем и посоветовал говорить по тексту. "Это была его ошибка. Я стою и спрашиваю у него, чего он мне машет. Он говорит: "Не надо". Я встал, подошел к нему и говорю: "Я – на своей земле и буду говорить то, что считаю нужным, но пальчиком мне не махать", – с гордостью за совершенный подвиг заявил украинский герой. Артист признал, что увольнения как такового не было. Его киногерой просто уехал в дальнюю станицу и в сериал больше не вернулся.

Хостикоев также поделился в интервью своим мнением о российских фильмах. Он считает, что запрещать их показ на территории Украины не стоит. Многие киноленты, признался актер, он даже любит. Но смотреть не будет - потому что это позиция в его "сердце и уме".

Автор: Андрей Евлампиев26 сентября 2017, 15:16

комментарии

Политика

Волкер признал Украину русофобским государством
Меркель поставила ЕС на грань развала
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией

Шоу-бизнес

Оставшаяся без ролей Юнникова работала продавцом
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Проишествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой

Lifestyle

Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Происшествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России

Кто стоит за анонимными звонками
Шоу-бизнес

Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь

У звезды "Возвращения Мухтара" были серьезные проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Для ребенка это слишком большое потрясение
Шоу-бизнес

Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном

Актриса призналась, что с нее сошло семь потов

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку

Регионы

Краснодарские людоеды могли давать мясо для ресторанов
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru