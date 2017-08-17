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Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Myshkin
Украинские телезрители выразили бурное негодование в соцсетях по поводу того, что известный российский сериал "Моя прекрасная няня" теперь показывают с озвучкой на их на родном языке. Поклонники ситкома заявляют, что в таком варианте смотреть его невозможно.
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Показ сериала "Моя прекрасная няня" на украинском языке начал "Новый канал". Однако зрителей взбесило то, что картину перевели на другой язык. 

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По их мнению, теперь телеканал потеряет большую часть своей аудитории. Свое негодование зрители выразили в комментариях на официальных страницах "Нового канала" в Facebook и Twitter. 

"Моя прекрасная няня. Серьезно? Что за бред", "Любимый сериал на любимом канале... На нелюбимом языке. Настроение с утра испорчено", "Как меня бесит ваша неадекватная идея перевести сериалы на Украинский язык...Это такое убожество", "Верните пожалуйста русскую озвучку или вообще не показывайте", – пишут расстроенные пользователи (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.). 

Также зрители отметили очень низкое качество перевода и неприятность голосов, озвучивающих главных героев. По мнению поклонников ситкома, из-за стремления весь российский контент перевести на украинский язык "Новый канал" потеряет большую часть своей аудитории. Некоторые пользователи предложили телеканалу снимать свои сериалы на украинском, а не озвучивать российские.  

Автор: Рудольф Великолепный17 августа 2017, 16:44

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