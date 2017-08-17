Украинский перевод сериала "Моя прекрасная няня" взбесил зрителей

Украинские телезрители выразили бурное негодование в соцсетях по поводу того, что известный российский сериал "Моя прекрасная няня" теперь показывают с озвучкой на их на родном языке. Поклонники ситкома заявляют, что в таком варианте смотреть его невозможно.

Показ сериала "Моя прекрасная няня" на украинском языке начал "Новый канал". Однако зрителей взбесило то, что картину перевели на другой язык.

По их мнению, теперь телеканал потеряет большую часть своей аудитории. Свое негодование зрители выразили в комментариях на официальных страницах "Нового канала" в Facebook и Twitter.

"Моя прекрасная няня. Серьезно? Что за бред", "Любимый сериал на любимом канале... На нелюбимом языке. Настроение с утра испорчено", "Как меня бесит ваша неадекватная идея перевести сериалы на Украинский язык...Это такое убожество", "Верните пожалуйста русскую озвучку или вообще не показывайте", – пишут расстроенные пользователи (стиль и орфография авторов сохранены – прим. ред.).

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ. Любимый сериал, на любимом канале... На нелюбимом языке. Настроение с утра испорчено — KETSLS (@Ketsls) 17 августа 2017 г.

Также зрители отметили очень низкое качество перевода и неприятность голосов, озвучивающих главных героев. По мнению поклонников ситкома, из-за стремления весь российский контент перевести на украинский язык "Новый канал" потеряет большую часть своей аудитории. Некоторые пользователи предложили телеканалу снимать свои сериалы на украинском, а не озвучивать российские.