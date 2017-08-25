Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом

Звезда российских сериалов Анатолий Пашинин оставил актерскую карьеру и сбежал из страны. Он стал добровольцем украинской армии.

О смене рода занятий Пашинина рассказал журналист Андрей Цаплиенко. По словам репортера, 38-летний актер, сыгравший старлея Доронина в популярном российском сериале "Грозовые ворота", уже месяц как украинский доброволец.



"Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" – за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как боец 8-го батальона Украинской Доброврольчиской Армии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал на своей странице в Facebook Цаплиенко.

"Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник независимости имеет настоящий, неповторимый вкус", – отметил журналист.





У Анатолия Пашинина украинские корни. Он родился в городе Светловодске в семье потомственных военных. По окончании школы поступил в Запорожскую государственную инженерную академию сразу на два факультета – металлургии и охраны окружающей среды и экономический. Однако, учась на пятом курсе, решил переехать в Москву.

В российской столице Пашинин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2001 году начал сниматься в кино. В 2012-м участвовал в телешоу "Танцы со звездами".