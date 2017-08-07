Эпатажная художница прошлась по Кержакову грудью
Звезда эпатажного жанра художница Ирина Романовская решила поддержать известного российского футболиста Александра Кержакова, объявившего о завершении спортивной карьеры. Девушка нарисовала его портрет в сине-белых тонах.
Особую изюминку изображению Кержакова придает весьма эротичная техника нанесения краски. В качестве "кисточек" автор использует свою пышную грудь. Отметим, что на "грудном" портрете футболист выглядит очень сексуально.
Напомним, в коллекции Романовской уже есть изображения Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Петра Порошенко, Филиппа Киркорова, Алишера Усманова, Александра Проханова, Владимира Познера и Елены Мизулиной. Во всех случаях автор сначала наносит карандашом или фломастером контур, а затем добавляет краску грудью.
Эпатажная художница явно гордиться не только своими работами, но и прекрасными, пышными формами. Ирина регулярно радует подписчиков в соцсетях своими откровенными фотографиями, а себя саму называет арт-объектом.
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