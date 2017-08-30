Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
19:42
Крым прощается с "Тавридой"
19:14
Найден новый повод лишать водителей прав
19:04
Что случилось с лицом Марии Максаковой
18:49
Песков высказался о связи Иванки Трамп с креслом Путина
18:39
Полковника Захарченко подозревают в новом преступлении
18:30
Как годы изменили Анастасию Задорожную
17:42
Меланью Трамп на каблуках сравнили с Папой Римским
17:02
Сеть отелей ibis отметила 10 лет работы в России
16:41
Семью Хилькевич преследует злой рок
16:34
Из-за "Пока все дома" разгорается новый скандал
16:25
Сыну актера из "Интернов" предъявили обвинение
16:21
Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста
15:58
Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
15:53
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
15:38
Самый красивый преступник женится на миллиардерше
15:27
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
15:23
Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами
15:13
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
15:10
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу
15:08
Названы богатейшие семейные кланы России
15:08
Когда исчезнет Каспийское море
14:56
В Киеве похитили журналистку Первого канала
14:34
"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
14:31
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
14:22
Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
14:22
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
14:21
Москвич совратил пятиклассницу в лифте
14:18
"Росатом" делает радиофармпрепараты доступнее
14:05
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
14:03
Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве
13:59
В Москве старушка плеснула отбеливателем в глаза подростку
13:56
Мать пристыдила Варнаву
13:52
Оставшийся без денег отец Фриске попросил прощения
13:50
Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов
13:41
Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)
13:35
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
13:16
Зарвавшийся внук Пугачевой набросился с оскорблениями на Баскова
13:10
Александр Олешко: Хватит издеваться!
13:07
В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
13:02
На севере Москвы мужчина угрожает расстрелять прохожих
12:48
Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения
12:39
Раскрыта главная интрига порно
12:38
Евгения Симонова с семьей сбежала из Москвы в глушь
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:59
Уборщица довела Джабраилова до стрельбы в центре Москвы
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:24
Алина Кабаева покинула Россию
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:13
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:41
Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Волочковой подсыпали смертельно опасное лекарство
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:26
В Россию идет смертельный грипп
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
На Малахова набросились из-за провального шоу
Культура

Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток

Терри Пратчетт. Фото: GLOBAL LOOK press/l94
Знаменитый писатель Терри Пратчетт в разговорах со своим другом и соавтором Нилом Гейманом попросил уничтожить все свои недописанные книги, хранящиеся на жестком диске компьютера. Последнюю волю фантаста осуществили на выставке паровой техники.
прочитано 410 раз

Уничтоженный жесткий диск станет экспонатом выставки Terry Pratchett: HisWorld, посвященной памяти писателя, передает РИА Новости. Она откроется в сентябре в городе Солсбери. Терри Пратчетт скончался в 2015 году, после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера. О последнем желании писателя сообщил его близкий друг и коллега Нил Гейман. Он рассказал, что фантаст не раз заявлял ему: “все, над чем я работал, необходимо положить на дорогу и раздавить паровым катком”. 

ПО ТЕМЕ

Альцгеймер убил Терри Пратчетта

Знаменитый писатель готовится уйти из жизни

Известного фантаста сразила болезнь

После того, как Пратчетт заболел Альцгеймером, он не перестал творить, надиктовывая тексты новых бестселлеров своим помощникам. За свою жизнь Пратчетт выпустил 70 произведений. Общий тираж его книг составил 50 миллионов копий.  В список "200 лучших книг по версии BBC" 2003 года вошло 15 книг Пратчетта. Наибольшей популярности добился цикл романов писателя "Плоский мир". В том числе и за это произведение в 1998 году автор был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за вклад в литературу. В 2009 году Елизавета Вторая посвятила его в рыцари-бакалавры.

Отметим, что болезнь Альцгеймера неизлечима. Чаще всего, ей страдают люди преклонного возраста. Болезнь характеризующееся постепенной потерей умственных способностей, включая память, речь, а также логическое мышление. На поздних стадиях больных мучают судороги, нередко полностью теряется способность передвигаться самостоятельно. 

Автор: Михаил Войцеховский30 августа 2017, 17:16

комментарии

Политика

"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России

Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Марии Максаковой
Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
Почему на Юрия Никулина затаил обиду сын
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить

Проишествия

Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Lifestyle

Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной

Чем скандально известная героиня прельстила ведущего

Шоу-бизнес

Из-за "Пока все дома" разгорается новый скандал

На канале "Россия-1" заявленная программа может не выйти
Общество

Полковника Захарченко подозревают в новом преступлении

Бывший оперативник-"миллиардер" мог совершить еще одно правонарушение
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперная певица не похожа на себя

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru