Неизданные книги известного писателя уничтожил паровой каток

Уничтоженный жесткий диск станет экспонатом выставки Terry Pratchett: HisWorld, посвященной памяти писателя, передает РИА Новости. Она откроется в сентябре в городе Солсбери. Терри Пратчетт скончался в 2015 году, после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера. О последнем желании писателя сообщил его близкий друг и коллега Нил Гейман. Он рассказал, что фантаст не раз заявлял ему: “все, над чем я работал, необходимо положить на дорогу и раздавить паровым катком”.

После того, как Пратчетт заболел Альцгеймером, он не перестал творить, надиктовывая тексты новых бестселлеров своим помощникам. За свою жизнь Пратчетт выпустил 70 произведений. Общий тираж его книг составил 50 миллионов копий. В список "200 лучших книг по версии BBC" 2003 года вошло 15 книг Пратчетта. Наибольшей популярности добился цикл романов писателя "Плоский мир". В том числе и за это произведение в 1998 году автор был удостоен звания кавалера Ордена Британской империи за вклад в литературу. В 2009 году Елизавета Вторая посвятила его в рыцари-бакалавры.

The steam roller Lord Jericho at @steamfair proving modern technology is no match for the might of the Industrial Revolution @terryandrob pic.twitter.com/iLZjuRZnnD